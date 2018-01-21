Инженеры ЦВО показали боевые возможности новейшей техники
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Инженерная машина разграждения ИМР-3М.
Источник: ЦВО
Отдельная инженерная бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Башкирии, испытала на полигоне единственные образцы новейшей инженерной техники БМР-3 и ИМР-3М, которые недавно поступили на вооружение. С помощью новых машин подразделения проделали проходы в поле, где были установлены боевые мины, а также провели их разминирование.
Бронированная машина разминирования БРМ-3М на базе шасси танка Т-90 предназначена для разведки, преодоления и разминирования минных полей, путей движения войсковых колонн, создания проходов в минных полях при огневом противодействии противника. Обладает повышенной стойкостью к близким подрывам. Его технические возможности позволяют тралить мины, установленные в снегу или грунте, обезвреживать мины, лежащие на поверхности, а также снабженные радиовзрывателями.
Инженерная машина разминирования ИМР-3М - это первая машина данного назначения, которая идет на базе шасси танка Т-90. Предыдущие образцы ИМР делались на шасси танков Т-55, Т-72 и Т-80. Она оснащена универсальным бульдозерным оборудованием и телескопической стрелой с УРО (универсальным рабочим органом). Одним из рабочих инструментов является ковш вместимостью 0,35 кубометра. Полностью герметизирована и способна работать на территориях, зараженных радиоактивными веществами. В ней также установлены средства связи новейшей разработки.
Боевые возможности бригады показывались в рамках празднования профессионального праздника – Дня инженерных войск, который отмечают в России 21 января. Помимо этого военнослужащие показали работу минно-розыскных собак и новейшего нелинейного радиолокатора «Коршун», обезвредили мины у дорог подрывным способом, отработали действия по отражению нападения условных боевиков на инженерно-разведывательный дозор, развернули новый тяжелый механизированный мост ТММ-3.
|Установка разминирования УР-77.
|Источник: http://tecmash.ru/
А также показали в действии самоходную установку разминирования УР-77, больше известную в народе как «Змей Горыныч» и по своим возможностям не имеющую аналогов в мире.
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21.01.2018
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