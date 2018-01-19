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Новые американские ледоколы могут быть оснащены тяжелым вооружением

22.01.2018 Военное обозрение 205 0
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Новые ледоколы для Береговой охраны США, находящиеся сейчас в стадии разработки, впервые могут быть оснащены тяжелым вооружением, в том числе крылатыми ракетами, передает ТАСС сообщение газеты The Washington Times.

http://prokhor-tebin.livejournal.com

По данным газеты, командующий Береговой охраной адмирал Пол Зукунфт, выступая на прошлой неделе на симпозиуме Ассоциации надводных сил в штате Вирджиния, заявил, что первый из шести планируемых ледоколов может вступить в строй уже через 5 лет, а его строительство обойдется менее чем в $1 млрд.

Нам удалось сократить предполагаемые расходы и зарезервировать место, вес и энергию для оснащения кораблей вооружениями на тот случай, если мир изменится в следующие пять, 10 или даже 15 лет,

сказал командующий.

Зукунфт не стал уточнять, о каких конкретно вооружениях идет речь, но "ранее он высказывался за размещение на ледоколах крылатых ракет", отмечает газета.

В публикации подчеркивается, что "в настоящее время у Береговой охраны США есть всего три ледокола, один из которых используется в основном для научных изысканий, Россия же имеет в своем распоряжении по меньшей мере 40 ледоколов, включая четыре с ядерной силовой установкой".

"Противники идеи оснащения ледоколов вооружениями считают, что это может быть воспринято Москвой как намерение Вашингтона вести борьбу за Арктику", – добавляет издание.
19.01.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
Ядерный щит

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