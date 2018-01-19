Крымская верфь нашла замену финским генераторам

Крымский завод "Залив", который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wrtsil, получил генераторы концерна MAN, сообщает РБК.

Лев Федосеев / ТАСС

Генераторы необходимы для строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,79 млрд. рублей, заказчиком которого выступил Минтранс.

Представитель подразделения MAN, занимающегося производством морского оборудования заявил, что компании не известно об использовании генераторов на верфи "Залив".

Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом "Залив",

сказал собеседник издания.

По его словам, никаких поставок на завод не было в течение "последних 10-ти лет". Он допустил, что "Залив" мог использовать оборудование, которое было произведено для других судов, но "MAN не может это контролировать и знать об этом".

В российском Минтрансе на запрос РБК не ответили.

По словам, руководителя коммерческой практики Goltsblat BLP Алексея Горлатова, ситуация с генераторами MAN отличается от скандала с турбинами Siemens, который разгорелся летом 2017 года: "двигатели и генераторы для судов это серийное, а не штучное производство, как турбины для ТЭЦ, которые производятся под конкретный объект".

Он предположил, что завод мог перекупить оборудование, а не приобрести напрямую у производителя. И если "Залив" купил это оборудование в России, то на такую сделку санкции ЕС не влияют.

Юрист отметил также, что если MAN не знал о конечном покупателе, что "очень маловероятно", то производитель будет наказан за нарушение санкций.

Не исключено, что европейские власти захотят закрыть и такие случаи, заставив компании ввести меры compliance, в том числе отслеживать, куда уходит товар, и включить в договоры запрет на дальнейшую продажу в Крым,

добавил Горлатов.

По словам другого эксперта, MAN мог продать это оборудование до введения санкций, а затем его перепродали.

В такой ситуации, я думаю, МAN ничего не грозит, потому что в принципе поставка была осуществлена по тому контракту, который под санкции не подпадал, и дальнейшую судьбу оборудования производитель не контролирует,

сказал он.

И даже если MAN продал оборудование российской компании уже после введения санкций, не зная, что оно будет перенаправлено в Крым, компания, скорее всего, избежит наказания, добавил собеседник.