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СБУ: МО Украины "убивало" танковые двигатели в сговоре с российскими спецслужбами

22.01.2018 Военное обозрение 206 0
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В Службе безопасности Украины заподозрили представителей министерства обороны страны в работе на российские спецслужбы, что может говорить о накручивании шпиономании и антироссийской истерии в "незалежной". Как отмечает издание "Экономические известия", в СБУ подозревает представителей МО Украины в закупке контрафактного моторного масла для бронетехники ВСУ.

В материале говорится о возбуждении уголовных дел в отношении ряда должностных лиц военного ведомства со следующей аргументацией: "деятельность по предварительному сговору с представителями спецслужб РФ и субъектами хозяйствования".

Заявлено, что "сговор" якобы имел место в 2016 году, и нанёс "ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и госбезопасности Украины".

Утверждается, что некачественное моторное масло для танков закупалось у компании, связанной с нардепом Александром Пономарёвым, входящим в группу "Воля народа". Заявлено, что предприятие якобы изменило рецептуру создания моторного масла, не проведя в соответствие с требованиями законодательства Украины испытания полученного продукта.

По некоторым данным, был заключен договор на поставку 350 тонн моторного масла для бронетехники. "Контрафактное" масло приводит к образованию золы и нагара во время эксплуатации двигателя. В итоге двигатель выходит из строя. Так, из строя (по состоянию на начало октября 2017 года) вышли более 20 танковых двигателей.

Фейсбук

В СБУ заявили о выявлении коррупционной схемы по заключению контракта и сокрытию нарушений. К коррупционной схеме, как утверждают сотрудники украинской спецслужбы, причастны высокие чины МО Украины.
19.01.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Украина

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