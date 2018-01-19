США задумались об уничтожении террористов дешевыми истребителями
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Штурмовик Super Tucano.
Источник: flashlarevista.com
Американские ВВС рассматривают возможность формирования международных эскадрилий из недорогих истребителей, которые будут применяться для нанесения ударов по объектам террористов на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, пишет Wall Street Journal.
Создание эскадрилий из относительно недорогих самолетов позволило бы разместить реактивные истребители США и их союзников в районах, где их возможности более необходимы. Так, представители Конгресса и американские военные считают, что высокотехнологичные самолеты пригодились бы для "миссий по сдерживанию" в Европе и Азии, а также помогли бы справиться с критической нехваткой пилотов ВВС США.
По мере того, как США переводят свой воздушный флот на новые передовые истребители, такие как F-22 и F-35, им приходится решать все больше вопросов, связанных со стоимостью применения этих самолетов. Так, приобретение одного такого истребителя обходится Пентагону в 150 млн долларов, и еще 35 тыс. долларов в час расходуется для уничтожения таким самолетов лагеря террористов.
Теперь, когда Россия и Китай инвестируют в свои вооруженные силы и становятся все эффективнее, США сталкиваются с дополнительной проблемой при развертывании ограниченного количества секретных военных самолетов для сдерживания так называемых конкурентов, пишет издание.
Для противодействия террористам планируется использовать легкие и дешевые самолеты. Речь, в частности, может идти о легких турбовинтовых штурмовиках Super Tucano бразильского производства, которые США закупали для Афганистана.
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19.01.2018
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