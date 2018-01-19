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Россия создаст беспроводные ракеты

22.01.2018 Lenta.ru 284 0
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/TACC

Новейшие российские космические ракеты запустят без использования кабелей электропитания и связи, соединяющих носитель со стартовым столом. Об этом пишет газета "Известия".

На ракеты планируется установить аккумуляторы повышенной мощности и аппаратуру для передачи телеметрии через защищенные радиосети. По данным издания, первым таким носителем станет создаваемый "Союз-5". Над новыми технологиями работает "НПО автоматики". Проект находится на стадии разработки конструкторской документации.

Возможность беспроводного запуска должна повысить надежность российской ракетно-космической техники. "Чем меньше разъемов и контактов, тем меньше проверок они требуют. Сокращается время подготовки и количество персонала. Чем меньше кабелей связывает ракету с наземной инфраструктурой, тем лучше", — полагает гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.

В апреле 2016 года из-за просчета при изготовлении кабеля системы управления носителя "Союз" на сутки был отложен первый старт с новейшего российского космодрома Восточный.

"Союз-5" разрабатывается РКЦ "Прогресс" и РКК "Энергия" как будущая основная российская ракета среднего класса. Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур. Разрабатываемый "Энергией" пилотируемый корабль "Федерация" предназначен для отправки в космос на "Союз-5".
19.01.2018
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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз РН
Союз-5 РН
Федерация КК

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