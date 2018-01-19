Россия создаст беспроводные ракеты



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный.

Источник: © Юрий Смитюк/TACC Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный.Источник: © Юрий Смитюк/TACC

Новейшие российские космические ракеты запустят без использования кабелей электропитания и связи, соединяющих носитель со стартовым столом. Об этом пишет газета "Известия".

На ракеты планируется установить аккумуляторы повышенной мощности и аппаратуру для передачи телеметрии через защищенные радиосети. По данным издания, первым таким носителем станет создаваемый "Союз-5". Над новыми технологиями работает "НПО автоматики". Проект находится на стадии разработки конструкторской документации.

Возможность беспроводного запуска должна повысить надежность российской ракетно-космической техники. "Чем меньше разъемов и контактов, тем меньше проверок они требуют. Сокращается время подготовки и количество персонала. Чем меньше кабелей связывает ракету с наземной инфраструктурой, тем лучше", — полагает гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.

В апреле 2016 года из-за просчета при изготовлении кабеля системы управления носителя "Союз" на сутки был отложен первый старт с новейшего российского космодрома Восточный.

"Союз-5" разрабатывается РКЦ "Прогресс" и РКК "Энергия" как будущая основная российская ракета среднего класса. Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур. Разрабатываемый "Энергией" пилотируемый корабль "Федерация" предназначен для отправки в космос на "Союз-5".