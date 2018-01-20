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Ракета Atlas V с военным спутником США стартовала с мыса Канаверал

22.01.2018 Известия.ru 190 0
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Ракета Atlas V
Ракета Atlas V с военным спутником GEO-4.
Источник: Global Look Press/Van Ha

Ракета Atlas V с военным спутником GEO-4 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США.

Об этом компания United Launch Alliance (ULA), которая отвечает за пуск, сообщила в Twitter.

По ее данным, разделение космических аппаратов прошло в штатном режиме.

Spacecraft separation! #AtlasV #SBIRS GEO Flight 4

— ULA (@ulalaunch) January 20, 2018

Американский военный спутник GEO-4, который будет выведен на орбиту, предназначен для оперативного предупреждения о применении боевых ракет.




Как сообщал портал iz.ru, запуск ракеты был отложен почти на сутки из-за неполадок с системой подачи жидкого кислорода.

 
20.01.2018
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Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
ULA

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