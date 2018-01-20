Ракета Atlas V с военным спутником США стартовала с мыса Канаверал
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Ракета Atlas V с военным спутником GEO-4.
Источник: Global Look Press/Van Ha
Ракета Atlas V с военным спутником GEO-4 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США.
Об этом компания United Launch Alliance (ULA), которая отвечает за пуск, сообщила в Twitter.
По ее данным, разделение космических аппаратов прошло в штатном режиме.
Spacecraft separation! #AtlasV #SBIRS GEO Flight 4
— ULA (@ulalaunch) January 20, 2018
Американский военный спутник GEO-4, который будет выведен на орбиту, предназначен для оперативного предупреждения о применении боевых ракет.
Как сообщал портал iz.ru, запуск ракеты был отложен почти на сутки из-за неполадок с системой подачи жидкого кислорода.
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20.01.2018
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