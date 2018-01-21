Частная компания Rocket Lab провела первый успешный пуск ракеты
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Запуск ракеты-носителя Electron с космодрома в Новой Зеландии.
Источник: Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
Американская частная космическая компания Pocket Lab провела в воскресенье первый успешный запуск ракеты-носителя Electron с космодрома в Новой Зеландии.
"Electron достиг орбиты. Коммерческие грузы успешно доставлены", — говорится в сообщении компании в Twitter.
Ракета доставила на орбиту три спутника, которые будут использованы для слежения за погодой и перемещениями кораблей, отмечает "Газета.ру".
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21.01.2018
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