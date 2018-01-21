Частная компания Rocket Lab провела первый успешный пуск ракеты



Запуск ракеты-носителя Electron с космодрома в Новой Зеландии.

Источник: Mandatory credit Kyodo/via REUTERS Запуск ракеты-носителя Electron с космодрома в Новой Зеландии.Источник: Mandatory credit Kyodo/via REUTERS

Американская частная космическая компания Pocket Lab провела в воскресенье первый успешный запуск ракеты-носителя Electron с космодрома в Новой Зеландии.

"Electron достиг орбиты. Коммерческие грузы успешно доставлены", — говорится в сообщении компании в Twitter.

Today marks the beginning of a new era in commercial access to space. Thank you to @planetlabs and @SpireGlobal for joining us on this ride. #Electron #StillTesting #PassedTheTest pic.twitter.com/RUMx31MzN8 — Rocket Lab (@RocketLab) January 21, 2018



Ракета доставила на орбиту три спутника, которые будут использованы для слежения за погодой и перемещениями кораблей, отмечает "Газета.ру".