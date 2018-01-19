Трампу предлагают создать приватную разведку



Президент США Дональд Трамп.

Источник: © EPA-EFE/JIM LO SCALZO Президент США Дональд Трамп.Источник: © EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Услуги Белому дому и ЦРУ предложила частная военная компания

Сегодня в США происходит достаточно серьезное обострение внутриполитических противоречий. Определенные круги силовых и других федеральных ведомств начинают играть все большую роль в происходящих в мире событиях и оказывать возрастающее давление на Дональда Трампа. Они предпринимают определенные меры, чтобы выдавить президента с политической арены. Идут даже разговоры о том, что Трамп может закончить свой президентский путь как Джон Кеннеди.

В начале января в американской прессе появились сообщения об обострении отношений президента с Министерством юстиции, которое он считает частью так называемого теневого правительства, в последнее время определяемого в США термином "глубинное государство" (Deep State). Члены этого неформального правительства, по мнению Трампа, угрожают его администрации и стабильности ситуации в США. До занятия Овального кабинета президент неоднократно выступал с обвинениями в адрес Пентагона, разведки и ФБР, сотрудники которого вместе со специальным советником Робертом Мюллером занимаются расследованием влияния России на предвыборную кампанию главы Белого дома. Трамп назвал все их доводы ложными и надуманными.

ГЛУБИННАЯ ВОЙНА С ПРЕЗИДЕНТОМ

Представители так называемого глубинного государства уже почти 40 лет, начиная с 1960-1970-х годов, в значительной мере определяют политику США.

Члены этого правительства ощущали полный комфорт в решении своих задач до появления на политической арене Америки президента, являющегося представителем деловых кругов и не имеющего твердых связей с политическим истеблишментом – Дональда Трампа. Поэтому крепко связанная общими интересами группа финансовых и политических "контролеров" американской демократии мгновенно пришла в беспредельное беспокойство. Ее представители моментально начали активную кампанию против Трампа. "Глубинное государство" полностью открыло свое существование и стало открыто заявлять о своих намерениях отстаивать обретенные власть и влияние.

Особую роль в противодействии главе Белого дома играют определенные круги разведывательного сообщества США, которые наиболее остро чувствуют вероятность ущемления своих прав и полномочий, если Трамп не изменит своего отношения к спецслужбам и подвергнет их радикальной реформе. Особое возмущение отдельных представителей этих структур вызывает отвержение президентом идеи мировой гегемонии США, которую весьма активно продвигают неоконсервативные политические круги.

Как недавно написал в одной из своих статей известный американский экономист и публицист Пол Робертс, некоторые лидеры ФБР стремятся внедрить своих агентов в СМИ, чтобы скомпрометировать Трампа за его "связь с Россией" и продемонстрировать согражданам и мировой общественности, какую угрозу он представляет для безопасности США. Их идея заключается в том, чтобы вынести эту ситуацию на страницы СМИ, как это было с президентом Никсоном, и вынудить Трампа подать в отставку.

По утверждению Робертса, телерадиовещательная компания CNN практически открыто сотрудничает с ЦРУ и безапелляционно представляет данные о том, что Трамп находится под влиянием России. Причем эти сведения подаются в форме якобы достоверно установленных и не вызывающих сомнений фактов. В качестве доказательств своей правоты CNN и ЦРУ приводят публикацию некоего специального отчета в газете New York Times (NYT), размещенную там с подачи самого же ЦРУ.

Как в свое время заявил американский писатель, адвокат и журналист Гленн Гринвальд, в "глубинное государство" входят представители силовых и некоторых других федеральных учреждений. Они являются некоей постоянной прослойкой административных и политических кругов Вашингтона, которые действуют и решают свои задачи вне зависимости от законно действующих властных структур. Эта часть американского истеблишмента практически неподконтрольна федеральным властям и очень часто не совсем законно распространяет дезинформацию в тех случаях, когда ей это необходимо. Именно на совести этих кругов лежит ответственность за самые худшие военные преступления в истории США, за зверства против мирных жителей многих государств и за создание жестоких эскадронов смерти.

Писатель объявил, что "на протяжении всей президентской кампании ведущие члены разведывательного сообщества, включая Майка Морелла, директора ЦРУ при президенте Обаме, а также Майкла Хайдана, возглавлявшего ЦРУ и АНБ при Джордже Буше", совершенно откровенно выступали на стороне Хиллари Клинтон и через публикации в NYT и в Washington Post пытались доказать американской общественности, что Дональд Трамп находился в тесной связи с Россией.

Гринвальд также заявил, что намерения Трампа всегда не совпадали с генеральными установками руководства ЦРУ. Лидеры Управления пытались подорвать авторитет Трампа на протяжении всей президентской кампании. И сегодня они продолжают проводить эту линию, используя "всевозможные утечки информации". Он утверждает, что президентство Трампа на самом деле является весьма опасным явлением для многих политических, административных и деловых кругов Америки. Особенно для тех, кому выгодно уничтожение действующей системы национальной безопасности, расширение возможностей миллиардеров и проведение крайне жесткой политики в отношении мусульман и иммигрантов.

Сегодня в США с одной стороны действует Трамп, а с другой – представители "глубинного государства". И в их позициях существует огромная юридическая разница. Трамп – законно избранный президент, он охраняется федеральным законодательством и находится под демократическим контролем. А вот представители всех структур разведывательного сообщества, и прежде всего ЦРУ, являются всего лишь обыкновенными чиновниками, назначаемыми в установленном административном порядке. Они не подлежат общедемократическому контролю, а регулируются административными мерами. Так что говорить о том, что они способны законными методами, без трюков и хитростей, подорвать власть избранного президента совершенно бессмысленно

Но следует сказать, что дела Трампа в борьбе с "глубинными" оппонентами обстоят не так уж и плохо. Как 6 декабря сообщили некоторые американские СМИ, два сенатора от Республиканской партии США выступили за начало расследования в отношении бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила, автора досье на Дональда Трампа. Председатель Комитета судебных органов Сената Чак Грассли и сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм отправили заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну и директору ФБР Кристоферу Рэю соответствующее письмо. Там говорится, что Стил контактировал с различными представителями американских СМИ по поводу досье на Дональда Трампа. Остальные аргументы членов Сената не приводятся. По информации агентства, они были засекречены.

Следует напомнить, что досье, в котором содержатся обвинения в связях президента США с Кремлем и российскими олигархами, стало поводом для проводимого специальной комиссией расследования. Досье на Трампа было опубликовано в январе прошлого года изданием BuzzFeed. В этой публикации сообщалось, что у российских властей есть компромат на Трампа, с помощью которого Кремль якобы может оказывать определенное давление на американского президента. Согласно некоторым источникам, автором этого материала и был Кристофер Стил. Дональд Трамп назвал досье фальшивкой. Кремль также заявил, что не располагает компроматом на американского президента. В октябре 2017 года газета New York Times написала, что заказчиком материалов о связях Трампа с Россией было издание Washington Free Beacon, редакторы которого попросили компанию Fusion GPS, ставшую исполнителем этого заказа, прекратить работу, когда Трамп стал лидировать среди кандидатов в президенты от Республиканской партии. После этого Fusion GPS стала работать на предвыборный штаб Хиллари Клинтон, которая была кандидатом от Демократической партии. Washington Free Beacon опровергло сообщения о том, что именно оно было заказчиком досье на Трампа.

Однако некоторые эксперты все-таки утверждают, что ни один президент не сможет сохранить свой пост, если силовые структуры задались целью уничтожить его. И если консультанты и советники Трампа не разделяют это мнение, то президенту нужны новые единомышленники и кроме того ему необходимы некоторые специализированные механизмы, которые будут в состоянии обеспечить его личную безопасность и устойчивость федеральной власти.

ГЛАВЕ АМЕРИКИ СОВЕТУЮТ УЧРЕДИТЬ ЧАСТНЫЙ СЫСК

6 декабря прошлого года CNN, на базе ставших доступными ее сотрудникам сведений, сообщила, что президент Трамп приступил к рассмотрению предложения о создании в США и во враждебных Америке странах тайной агентурной сети, состоящей из частных разведчиков, которые будут добывать для главы Америки и руководства ЦРУ необходимую информацию. Это предлагается делать в обход юрисдикции членов "глубинного государства", действующего в недрах различных федеральных структур, и прежде всего разведывательного сообщества. Это теневое правительство, по убеждению президента, является одной из главных угроз его администрации и ему лично.

С предложением о создании такой сети выступил бывший морской пехотинец Эрик Принс – основатель частной военной компании (ЧВК) Academi, которая ранее была известна как Blackwater. Данное предложение было обосновано, видимо, тем, что и во время предвыборной кампании и после вступления в Белый дом Трамп испытал довольно сильное давление со стороны "глубинного государства", члены которого имеют вполне реальную власть в Вашингтоне.

По данным портала Intercept, Принс и бывший член Совета национальной безопасности Оливер Норт, который был главной фигурой в известном скандале по контрабанде оружия "Иран-контрас" во времена Рональда Рейгана, отправили обоснование своего замысла в администрацию президента США и в аппарат директора ЦРУ Майка Помпео.

Как указывает портал, по данным его источников, план был отправлен в Белый дом как описание форм и методов противодействия "глубинному государству" и противникам Трампа в разведывательном сообществе, стремящимся лишить его властных полномочий.

По словам журналистов Intercept, инициаторы проекта предлагают создать параллельную американскому разведывательному сообществу частную структуру, которая будет подчиняться только президенту США и директору ЦРУ. Специализированные разведывательные сети планируется создать в Северной Корее и в Иране. Специалистов компании также предполагается привлекать к борьбе с террористическими организациями и к проведению пропагандистской кампании против Тегерана.

Как заявили представители CNN, их источник в ЦРУ отметил, что предложения Принса руководством Управления не рассматривались. Сам же автор проекта отрицает факт выступления с подобной инициативой. А представитель Совета по национальной безопасности (СНБ) США Майкл Энтон заявил, что у него нет данных о попадании этого предложения "в поле зрения кого-либо из членов" СНБ и чиновников Белого дома.

Однако Intercept указывает на то, что Принс довольно тесно связан с нынешним руководством Америки, и вряд ли его плану не было уделено определенное внимание. В прошлом глава Blackwater вкладывал средства в избирательные кампании вице-президента Майкла Пенса, а несколько позже финансировал избирательную кампанию Трампа. Его сестра Бетси Девос является министром образования США. После выборов 2016 года Принс консультировал команду Трампа по вопросам безопасности и разведки. Он также находится в дружеских отношениях с бывшим главным стратегом Белого дома Стивеном Бэнноном. Сейчас Принс активно лоббирует использование ЧВК в операциях США в Афганистане.

Американские спецслужбы не скрывают, что они довольно активно пользуются услугами коммерческих разведывательных компаний. Как утверждают некоторые эксперты, существует большая вероятность того, что личная спецслужба Трампа уже функционирует.

В докладе управления генерального инспектора ЦРУ от 2012 года, попавшем в прошлом году в распоряжение журналистов Vice News, Управление в своей деятельности неоднократно "в значительной мере полагалось на независимых подрядчиков в осуществлении важных аспектов своей миссии". В документе отмечается и то, что частные компании привлекались и для осуществления тайных операций за рубежом, хотя по американскому законодательству такой работой должны заниматься только кадровые сотрудники разведки.

Помимо работы с частными компаниями, говорится в докладе, ЦРУ заключает индивидуальные контракты с бывшими специалистами спецслужб или Минобороны США. Так, методики "усиленного допроса" для ЦРУ в 2002 году разработали два бывших военных психолога – Джеймс Митчелл и Джон Брюс Джессен, которые получили за свою работу 81 млн долл. В документе указываются также и случаи, когда нанятые по контракту специалисты приступали к работе еще до подписания руководителями ЦРУ соответствующих документов.

30 ноября прошлого года интернет-компания BuzzFeed сообщила, что предложение, аналогичное инициативе Принса, поступило еще от одного лоббиста ЧВК, бывшего сотрудника ЦРУ Джона Магуайра, работающего в военной корпорации Amyntor Group. Предложения Магуайра почти полностью совпадают с теми, которые приписывают Принсу. Он рекомендует развернуть частную разведывательную сеть, а также создать специализированные пропагандистские группы и оперативные подразделения, предназначенные для обезвреживания противников США в различных регионах мира.

Что из этого всего выйдет, пока не понятно, но сама по себе идея наделить частные компании функциями, которыми обладал до сих пор только репрессивный (силовой) аппарат государств, – настораживают.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"