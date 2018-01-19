Тень Хиросимы встает над планетой



Ядерный взрыв.

Источник: AFP Ядерный взрыв.Источник: AFP

Мировое сообщество все активнее скатывается в пропасть ядерного безумия

Ровно год назад, 27 января 2017 года, президент США Дональд Трамп дал распоряжение министру обороны Джеймсу Мэттису подготовить новый "Обзор ядерных сил", который должен стать основой для ядерной стратегии Вашингтона на обозримую перспективу. Важность президентского наказа характеризует хотя бы тот факт, что поручение главе Пентагона Трамп дал всего неделю спустя после своей инаугурации. Ожидается, что подписан новый документ будет в ближайшее время, а пока в прессу утек его рабочий проект.

В чем же главный посыл "Обзора ядерных сил 2018"? Он весьма прост - Америка сокращала всеми силами ядерное оружие, стремясь к миру и благополучию, но другие страны за ней не последовали (а то и вовсе обманули), так что теперь США необходимо провести радикальную модернизацию своих стратегических ядерных сил (СЯС) и повысить их боевой потенциал.

"В течение десятилетий Соединенные Штаты играли ведущую роль в области сокращения запасов ядерного оружия, – указывается в предисловии проекта "Обзора ядерных сил 2018", которое обычно идет в окончательной версии документа за подписью главы Пентагона. – В итоге, по сравнению с пиком в годы холодной войны, ядерный арсенал США сократился более чем на 85%. Это было очень многообещающе. Многие считали, что созданы условия для дальнейшего серьезного сокращения запасов ядерного оружия и даже, возможно, его полного уничтожения. Однако этим планам не суждено было сбыться. Стратегические соперники Америки не последовали нашему примеру. И мир стал даже более опасным".

По мнению американского военно-политического руководства (ВПР), главные виновники того, что мир не удалось избавить от ядерного оружия, – это Россия, Китай, Северная Корея, Иран и террористы.

"Россия, вначале последовавшая за Америкой и сократившая свои стратегические ядерные силы, сохранила значительный запас нестратегического ядерного оружия. А сегодня Россия модернизирует и это вооружение, и стратегические системы. Еще более опасным является то, что Россия взяла на вооружение военную стратегию, которая в целях достижения успеха предусматривает ядерную эскалацию, – указывается в оказавшемся в распоряжении СМИ документе. – Китай также модернизирует и наращивает свои ядерные силы… Ядерные провокации Северной Кореи несут угрозу региональной и мировой безопасности… Серьезную озабоченность вызывают и ядерные амбиции Ирана. В глобальном плане постоянной угрозой остается возможность террористов получить доступ к ядерному оружию".

"Мы должны посмотреть правде в глаза и увидеть мир таким, какой он есть на самом деле, а не таким, каким мы хотим его видеть", – подводится итог всем этим пространным рассуждениям о врагах Америки в документе. В результате, указывается далее, США необходимо модернизировать ядерную триаду: на смену стратегическим подводным ракетоносцам типа "Огайо" придут подлодки типа "Колумбия"; ракеты шахтного базирования "Минитмен" III заменят на межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения; авиационную составляющую СЯС обновят за счет новых бомбардировщиков В-21 "Рейдер" и ядерных крылатых ракет большой дальности LRSO (Long Range Stand-Off), тогда как в модернизации тактического ядерного вооружения упор будет сделан на доведении всех авиабомб до стандарта В61-12 и обеспечении возможности их применения самолетами F-35A. В более отдаленной перспективе ожидается поступление на вооружение и новой ядерной крылатой ракеты морского базирования. Серьезной модернизации подвергнется вся инфраструктура СЯС и объекты их системы управления и связи.

По оценкам экспертов, за следующие 30 лет Америке придется выложить на все вышеуказанные программы не менее 1 трлн долл., причем расходы на ядерные вооружения всех классов и типов достигнут 6,4% от бюджета Пентагона ежегодно.

Казалось бы, а что нам Америка, озабоченная борьбой с русской, китайской, северокорейской, иранской и прочими угрозами? Пусть себе вооружается. Но дело ведь не только в ней. Ядерное оружие все чаще используется странами мира в качестве не только гаранта своей безопасности и средства стратегического сдерживания, как это неоднократно заявлялось высокопоставленными представителями российского ВПР, но и как средство первого удара или как орудие прямого шантажа.

В частности, продолжают шокировать международную общественность ядерные испытания и пуски ракет то ли средней, то ли межконтинентальной дальности в Северной Корее. Так, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил недавно, что появляющаяся у лидера КНДР Ким Чен Ына "возможность запускать ядерные межконтинентальные баллистические ракеты – угроза, которую мир не знал с самого начала атомного века". А буквально на днях в ответ на слова командующего сухопутными войсками Индии генерала Бипина Равата о том, что он готов, если поступит приказ, перейти границу с Пакистаном даже несмотря на то, что тот обладает ядерным оружием, министр иностранных дел Пакистана Хаваджи Асиф ответил: "Очень безответственное заявление. Равносильно приглашению к ядерному конфликту. Если они именно этого желают, мы приглашаем их испытать нашу решимость".

При этом напомним, что в ходе Каргильского конфликта 1999 года между Дели и Исламабадом, индийское командование, по данным газеты Indian Express, разместило в районе боевых действий четыре пусковые установки баллистических ракет (ПУ БР) "Притви" и одну ПУ БР "Агни", оснащенные ядерными боевыми частями, а министр иностранных дел Пакистана Шамшад Ахмад заявил 31 мая, что в случае эскалации конфликта его страна может использовать "любое оружие" из своего арсенала.

Миру тогда повезло, что по обе стороны индо-пакистанской границы возобладал здравый смысл, и никто не отдал приказ на применение ядерного оружия. Но при таком стремительном нарастании атомного безумия (иначе и не назовешь) угроза ошибочного или случайного применения ядерного оружия становится все более реальной. Вспомните тот шок, который недавно пережили жители Гавайев, когда их неожиданно предупредили об угрозе ракетной атаки. В такой ситуации нервы могут у кого-то и не выдержать. Найдется ли тогда другой подполковник Станислав Петров, который сумеет распознать ошибочный характер предупреждения о ядерном ударе со стороны противника и успеет остановить ядерный апокалипсис. Нам остается только надеяться на это.