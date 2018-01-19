Российские крейсеры получат гиперзвуковые ракеты
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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник: © РИА Новости / Олег Ласточкин
Оснащение займет не более полугода
Адмирал Владимир Валуев (бывший командующий Балтийским флотом) прокомментировал РИА Новости информацию, опубликованную в немецкой прессе, о перевооружении российских тяжелых атомных ракетных крейсеров (ТАРКР). Недавно издание Stern сообщило, что Москва намерена оснастить два ТАРКР проекта 1144 "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" крылатыми ракетами "Калибр", зенитными ракетными системами С-500, а также противокорабельными гиперзвуковыми крылатыми ракетами (ПГКР) "Циркон". Корабли с таким вооружением, по мнению немецких журналистов, будут представлять смертельную угрозу американским авианосным группам.
Ракета "Циркон" на испытаниях показала скорость в 8 Махов и поражает любую цель в радиусе 500 км. Она маневренна и летит значительно быстрее любой самой современной американской противоракеты, а для ее пуска используются универсальные корабельные установки вертикального пуска, применяемые и для "Калибров".
Владимир Валуев считает, что "оснащение тяжелых атомных ракетных крейсеров новым оружием, если будет принято такое решение, займет не более полугода". Он подчеркнул: "Если немецкий прогноз имеет под собой основания, то для изготовленного нового ракетного оружия будут строиться новые надводные и подводные корабли, а также переоборудоваться уже имеющиеся в составе ВМФ России".
Александр Шарковский
Заместитель ответственного редактора НВО
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19.01.2018
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