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Российские крейсеры получат гиперзвуковые ракеты

22.01.2018 Независимое военное обозрение 277 0
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Адмирал Нахимов
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Оснащение займет не более полугода

Адмирал Владимир Валуев (бывший командующий Балтийским флотом) прокомментировал РИА Новости информацию, опубликованную в немецкой прессе, о перевооружении российских тяжелых атомных ракетных крейсеров (ТАРКР). Недавно издание Stern сообщило, что Москва намерена оснастить два ТАРКР проекта 1144 "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" крылатыми ракетами "Калибр", зенитными ракетными системами С-500, а также противокорабельными гиперзвуковыми крылатыми ракетами (ПГКР) "Циркон". Корабли с таким вооружением, по мнению немецких журналистов, будут представлять смертельную угрозу американским авианосным группам.

Ракета "Циркон" на испытаниях показала скорость в 8 Махов и поражает любую цель в радиусе 500 км. Она маневренна и летит значительно быстрее любой самой современной американской противоракеты, а для ее пуска используются универсальные корабельные установки вертикального пуска, применяемые и для "Калибров".

Владимир Валуев считает, что "оснащение тяжелых атомных ракетных крейсеров новым оружием, если будет принято такое решение, займет не более полугода". Он подчеркнул: "Если немецкий прогноз имеет под собой основания, то для изготовленного нового ракетного оружия будут строиться новые надводные и подводные корабли, а также переоборудоваться уже имеющиеся в составе ВМФ России".


Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
С-500
Циркон-С 3М22
Проекты
1144 Орлан
БФ
ГЗЛА
Калибр КР

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