Противоречия между Анкарой и Вашингтоном нарастают



Президент Турции Тайип Эрдоган. 13 ноября 2017.

Источник: © AP Photo / Yasin Bulbul/Pool Президент Турции Тайип Эрдоган. 13 ноября 2017.Источник: © AP Photo / Yasin Bulbul/Pool

Эрдоган выступил с резким заявлением

Инициатива США в создании территориальных сил обороны границ на севере Сирии не на шутку взволновала Анкару. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в прямом эфире одного из национальных телеканалов дал резкую оценку этому событию. Он, в частности, сказал: "Соединенные Штаты признали, что они создали террористическое формирование, (расположенное) вдоль границы нашей страны. Наш долг - потопить это террористическое формирование прежде, чем оно возникнет".

Эрдоган упрекнул США в вероломности: "Страна, которая называется союзником, настаивает на создании террористической армии вдоль наших границ против всех наших предупреждений, возражений и позитивных предложений".

В настоящее время турецкая армия концентрирует свои силы вблизи своих границ с Сирией. Анкара планирует провести военную операцию против курдских войск самообороны в анклавах Африн и Манбидж. Именно здесь формируются под руководством Пентагона пограничные территориальные силы самообороны численностью 30 тыс. штыков, основу которых составят отряды курдского ополчения. На этот раз турецкую авиацию ожидает неприятный сюрприз, арабское издание Al-Masdar News сообщает, что курдское ополчение уже получило от американцев переносные зенитные ракетные комплексы.

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО