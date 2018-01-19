Москва намерена повысить устойчивость оборонной промышленности



Владимир Путин.

Источник: Официальный сайт президента РФ Владимир Путин.Источник: Официальный сайт президента РФ

Глава государства требует от правительства более активных действий в сфере конверсии военного производства

Перед самым Новым годом президент РФ Владимир Путин провел встречу с членами правительства и подвел главные итоги уходящего 2017 года, одним из важных достижений которого глава государства считает то, что "многое удалось сделать в сфере исполнения гособоронзаказа". При этом Владимир Путин подчеркнул, что это очень большая и, "можно сейчас сказать, результативная работа". "Надеюсь, что это будет отражаться не только на обороноспособности государства, это будет отражаться и на гражданских секторах производства. Такая задача есть, мы все с вами об этом хорошо знаем. Нужно самым внимательным образом за этим следить, помогать предприятиям, помогать отраслям соответствующим, с тем чтобы, когда гособоронзаказ сократится, производственные мощности, в которые мы вложили около 3 триллионов рублей, не простаивали бы, а эффективно работали", - подчеркнул российский президент.

Владимир Путин доволен работой российских оборонщиков, но видит необходимость в более активном развитии гражданской составляющей их производства.

КОНВЕРСИЯ ПО-СОВЕТСКИ И ПО-РОССИЙСКИ

Расширение гражданского производства за счет высвобождаемых мощностей оборонной промышленности началось почти сразу же после Великой Отечественной войны (ВОВ), поскольку тогда практически вся отечественная промышленность была оборонной и требовался скорейший и эффективный перевод всех ее отраслей на гражданские рельсы.

Согласно российскому законодательству, процесс конверсии оборонной промышленности включает в себя:

– частичную или полную переориентацию высвобождаемых производственных мощностей, научно-технического потенциала и трудовых ресурсов оборонных и сопряженных с ними предприятий, объединений и организаций с военных на гражданские нужды;

– прекращение деятельности или ликвидация предприятий оборонной промышленности из-за технико-экономической нецелесообразности их перепрофилирования.

В СССР и после его распада, правда, с разной степенью эффективности, а в отдельных случаях и не совсем удачно, было реализовано несколько этапов конверсии оборонного производства.

В 1946–1950 годах осуществлялась так называемая реконверсия – обратное перепрофилирование промышленных предприятий, работавших по военным заказам во время ВОВ.

После войны страна в кратчайшие сроки поднялась из руин, большая часть военного производства была переориентирована на гражданский сектор, и в мире заговорили о русском "экономическом чуде".

Основной целью конверсии 1955–1965 годов можно считать попытку перевести военно-промышленный комплекс на более современные технологии. Но на самом деле были фактически снижены только военные расходы за счет сокращения Вооруженных сил, а в производстве произошла замена выпуска устаревших видов вооружений на более новые и современные.

Конверсия 1988–1991 годов являлась одной из составляющих общей экономической политики и продолжилась

с 1992 года как реструктуризация оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Но достичь поставленных целей по снижению военной нагрузки на бюджет страны в условиях непомерной стоимости "гонки вооружений" и увеличить производство дефицитной гражданской продукции, а также наладить выпуск новых высокотехнологичных товаров бытового назначения на этом этапе не удалось. Открытие непрофильных для "оборонки" производств и переобучение персонала привели к снижению финансовой эффективности производства. Кардинального технического перевооружения промышленности и качественного скачка в развитии наукоемких производств так и не произошло. У предприятий не было стимула к освоению выпуска новой гражданской продукции. Кроме того, никак не был отработан механизм передачи передовых технологий из военного производства в гражданское.

На фоне снижения выпуска продукции военного назначения (ПВН) произошло резкое сокращение объемов экспорта вооружений. Низшей точки продажи российских вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) зарубежным странам достигли в 1994 году. По данным специалистов Центра анализа стратегий и технологий, в этом году экспорт вооружений составил только 1,7 млрд долл. В середине 1980-х годов эта сумма составляла около 20–25 млрд долл. в год. Постепенно объем экспорта ВВСТ стал неуклонно повышаться, и в настоящее время портфель экспортных заказов отечественной "оборонки" сохраняется на уровне 50 млрд долл.

ДИВЕРСИФИКАЦЯ – ЭТО КОНВЕРСИЯ НО-НОВОМУ

Сегодня конверсию военной промышленности эксперты определяют как диверсификацию, которая проводится в целях выработки и реализации эффективных мер по использованию потенциала ОПК для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках. Россия намерена продолжать наращивать присутствие на мировом рынке вооружений, военной и специальной техники, расширять географию поставок и перечень продукции, улучшать качественные характеристики оружия. По мнению специалистов, в настоящее время важно не повторить ошибок 90-х годов.

Начатый сегодня процесс диверсификации – необходимая мера, направленная на повышение промышленного роста в стране и увеличение доли гражданской продукции, производимой ОПК. В одном из своих выступлений по данному поводу Владимир Путин подчеркнул, что "ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда подойдет определенный срок и будет снижаться объем гособоронзаказа, директора предприятий придут и скажут: "а что нам делать?" Необходимо думать и делать это уже сейчас, чтобы быть подготовленными". Президент также подчеркнул, "что увеличение выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, диверсификация производства – это задача всего российского ОПК".

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Рогозин отмечает: "Целью диверсификации ОПК должно быть не перепрофилирование военной промышленности, а повышение ее устойчивости за счет диверсификации при безусловном поддержании технологий основного производства, кадрового потенциала, передового уровня науки в рамках своей базовой специализации". Предмет диверсификации ОПК – это, конечно, и профильные производства, которые связаны с основной деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса, и непрофильная гражданская продукция, считает Рогозин.

Конкретной номенклатурой высокотехнологичной перспективной продукции народно-хозяйственного назначения, производство которой в России либо отсутствует, либо ограничено по масштабам, либо должно быть организовано для импортозамещения, занимается Минпромторг, которому дано указание во исполнение перечня поручений президента России от 5 декабря 2016 года. Напомним, что более года назад Путин дал указание по обеспечению увеличения доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, выпускаемой организациями ОПК. К 2020 году ее объем должен быть не менее 17%, к 2025-му – 30%, а к 2030 году – 50%.

Перечень диверсифицируемых предприятий ОПК, масштаб и темпы перепрофилирования определяются Минобороны России и Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. Присутствие России на мировом рынке ВВСТ и огромный экспортный потенциал многих оборонных предприятий не должны снижаться с вводом программы диверсификации. Актуальным становится формирование и реализация продуманной концепции развития оборонных мощностей, а также составление плана размещения производства конкретной высокотехнологичной народно-хозяйственной продукции на предприятиях ОПК взамен сокращаемой оборонной. Это наиболее сложный этап, подразумевающий согласование номенклатуры, темпов наращивания и объемов выпуска на конкретных мощностях. Здесь предприятия ОПК имеют право рассчитывать на получение финансовой помощи от государства в виде субсидий и льготных кредитов. За формирование такого плана диверсификации отвечает Минпромторг во взаимодействии с государственными корпорациями. Мероприятия по развертыванию производства гражданской продукции необходимо согласовывать с предприятиями ОПК с учетом высвобождаемых технологических линий, наличия кадров и возможностей.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, диверсификация оборонного комплекса заложена как один из основных ориентиров во всех государственных программах. "Использование потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения – это одна из ключевых задач развития промышленности", – считает Мантуров. Министр также пояснил, что одной из проблем при переходе на "гражданские рельсы" является нехватка инвестиционных средств. Предприятия ОПК получают основную часть финансирования по линии гособоронзаказа, поэтому попытка перехода на производство гражданской продукции сразу ставит вопрос целевого софинансирования.

Для модернизации действующих, создания новых производств, обеспечения задач импортозамещения, а также для поддержки проектов по диверсификации был создан Фонд развития промышленности (ФРП). Программы ФРП позволяют российским предприятиям получать доступ к льготным займам, которые используются для запуска в производство продуктов отечественных разработок, а также передовых международных аналогов.

Для решения вопросов софинансирования оборонных организаций Фонд утвердил новые программы – "Конверсия", которая дает возможность предприятиям оборонки получать льготные займы на производство высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, и "Комплектующие изделия", которая направлена на развитие производства комплектующих изделий, не имеющих отечественных аналогов.

Сумма займа по программе "Конверсия" составляет 200–750 млн руб. сроком до 5 лет, при этом первые три года пользования займом ставка составит всего 1%, а потом стандартные для Фонда 5%. Общий бюджет проекта начинается от 400 млн руб., софинансирование ФРП составляет до 50% от бюджета проекта, также заемщик должен оплатить за счет собственных средств не менее 15% от суммы займа.

Во второй программе ФРП "Комплектующие изделия" речь идет о производстве комплектующих, применяемых в составе промышленной и импортозамещающей продукции. Сумма займа по программе "Комплектующие изделия" составляет 50–500 млн руб. сроком до 5 лет, при этом первые три года пользования займом ставка составит 1%, а потом – стандартные для Фонда 5%. Реализация этой программы позволит повысить общий уровень локализации производства конечной продукции в России.

Также Владимир Путин поручил сформировать специализированную коммерческую организацию, которая помогала бы предприятиям правильно оценивать рыночный потенциал той или иной продукции и иметь возможность выводить ее на рынок, и за счет этого наращивать долю гражданской продукции. Следуя этому указанию, Ростех и Внешэкономбанк создали совместное предприятие НПО "Конверсия", которое также согласуется с дорожной картой по диверсификации Минпромторга.

НПО "Конверсия" является центром компетенций по аналитике, маркетингу, проектному управлению и консалтингу не только для Ростеха, но и для всех предприятий российской оборонки.

Адаптация оборонных предприятий к рыночным условиям при реализации продукции гражданского назначения является одной из важнейших задач. В связи с этим ключевым направлением становится формирование рынков для гражданской продукции ОПК, содействие самим предприятиям в создании новых рыночных продуктов и, конечно, поиск и организация финансирования проектов по конверсии. НПО "Конверсия" заключило соглашение с Фондом развития промышленности о сотрудничестве. Их совместная деятельность будет направлена на поддержку и переориентацию предприятий ОПК, которые готовятся производить продукцию гражданского и двойного назначения.

ПРИОРИТЕТЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Приоритетными отраслями в рамках диверсификации на ближайшие два-три года Минпромторг называет прежде всего нефтегазовое, энергетическое, транспортное и станкоинструментальное машиностроение, гражданское стрелковое оружие. Также важными направлениями выступают медтехника, общепромышленные приборы и оптико-электронные системы. Развитие получают светотехника, системы безопасности, оптические материалы.

"Сейчас в основной пул Минпромторга входят уже более 170 проектов по диверсификации ОПК, запланированных к реализации в ближайшие четыре-пять лет. Только от Ростеха, Росатома и Роскосмоса мы получили более 110 конкретных проектных предложений, связанных с выпуском гражданской продукции", – сказал министр Денис Мантуров.

Введение антироссийских санкций очень негативно сказывается на решении задач в рамках диверсификации, особенно относительно продвижения высокотехнологичной гражданской продукции на внешних рынках, часть которых теперь просто закрыта для нее. Конечно, это демонстрирует проявление недобросовестной конкуренции, а введение США нового пакета ограничительных мер в конце января – начале февраля текущего года может внести дополнительные трудности в развитие промышленного производства в нашей стране.

Правительство России принимает меры по защите интересов оборонных предприятий, которые попали в санкционные списки. Все закупки Минобороны, ФСБ и СВР в ближайшие семь месяцев будут проводиться в закрытом режиме. Сведения о банковских гарантиях, предоставленных участниками закрытых конкурсов, публиковаться также не будут. Информация о контрактах, заключенных в результате таких конкурсов, будет вноситься в специальный реестр контрактов, содержащих сведения, отнесенные к гостайне, – этот реестр также не подлежит публикации. Еще одним постановлением правительство освободило госкомпании от обязанности публиковать в ряде случаев информацию о своих подрядчиках. По информации ТАСС, 8 января 2018 года создан оперативный штаб при коллегии Военно-промышленной комиссии для обеспечения устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса в условиях прогнозируемого усиления антироссийских санкций.

И все же несмотря на необходимость создания всех условий для диверсификации, безусловным приоритетом для страны остается совершенствование Вооруженных сил, их боевого потенциала, а также создание армии нового поколения. Ведь, как сказал глава государства, "вооруженные силы – основа независимости и безопасности России".

Ирина Дмитриевна Дронина – эксперт-международник.