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США собирались передать России технологии "Звездных войн"

22.01.2018 Lenta.ru 274 0
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Подписании СНВ-II
Президенты Джордж Буш и Борис Ельцин на подписании договора СНВ-II в Кремле.
Источник: https://wikimedia.org/

В США обсуждался план совместного с Россией строительства системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Это следует из недавно рассекреченных документов позднего советского времени, пишет The Telegraph.

В документах указывается, что тогдашний президент США Джордж Буш-старший был так впечатлен падением коммунистического режима в России, что стал видеть в ней надежного союзника.

Задуманный в 1983 году Рональдом Рейганом проект "Звездных войн" как некий космический щит от возможного ядерного удара к началу 1990-х стал эффективным средством отслеживания ракетных пусков. В Вашингтоне полученные технологии стали воспринимать больше как средство защиты от режимов Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии.

Согласно рассекреченным материалам, Буш-старший после 1991 года вынашивал план глобальной системы предупреждения о ракетном нападении, объединяющей космические и наземные аппараты. При этом предполагалось, что блок НАТО и Россия будут действовать сообща. Соответствующие вещи планировали обсуждать с президентом России Борисом Ельциным.

Однако этим планам не суждено было сбыться. После развала СССР проект глобальной системы предупреждения о нападении посчитали устаревшим и неоправданно дорогостоящим.
21.01.2018
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Ирак
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