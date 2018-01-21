США собирались передать России технологии "Звездных войн"
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Президенты Джордж Буш и Борис Ельцин на подписании договора СНВ-II в Кремле.
Источник: https://wikimedia.org/
В США обсуждался план совместного с Россией строительства системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Это следует из недавно рассекреченных документов позднего советского времени, пишет The Telegraph.
В документах указывается, что тогдашний президент США Джордж Буш-старший был так впечатлен падением коммунистического режима в России, что стал видеть в ней надежного союзника.
Задуманный в 1983 году Рональдом Рейганом проект "Звездных войн" как некий космический щит от возможного ядерного удара к началу 1990-х стал эффективным средством отслеживания ракетных пусков. В Вашингтоне полученные технологии стали воспринимать больше как средство защиты от режимов Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии.
Согласно рассекреченным материалам, Буш-старший после 1991 года вынашивал план глобальной системы предупреждения о ракетном нападении, объединяющей космические и наземные аппараты. При этом предполагалось, что блок НАТО и Россия будут действовать сообща. Соответствующие вещи планировали обсуждать с президентом России Борисом Ельциным.
Однако этим планам не суждено было сбыться. После развала СССР проект глобальной системы предупреждения о нападении посчитали устаревшим и неоправданно дорогостоящим.
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21.01.2018
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