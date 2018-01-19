Гигант вышел на прогулку



Корабль USNS Hershel "Woody" Williams ESB4 покидает порт Сан-Диего.

Источник: navaltoday.com Корабль USNS Hershel "Woody" Williams ESB4 покидает порт Сан-Диего.Источник: navaltoday.com

В США стартовали ходовые испытания одного из крупнейших кораблей американских ВМС. Вчера, 18 января, портал navaltoday.com сообщил о том, что новейший корабль-экспедиционная морская база USNS Hershel "Woody" Williams ESB4 впервые вышел в море для прохождения испытаний.

В их ходе сдаточная команда компании General Dynamics NASSCO и приёмочная команда ВМС США протестируют работу основных систем корабля, а также его ходовые качества. В случае успешного прохождения испытаний корабль будет принят на вооружение американского флота и "составит компанию" экспедиционной базе USNS Lewis B. Puller (ESB3).

Изначально экспедиционные морские базы планировалось использовать в составе вспомогательного флота. Позже, чтобы расширить возможности применения этих кораблей, командование приняло решение ввести их в состав боевого флота. "Военные миссии, такие как противоминная деятельность и проведение специальных операций, должны проводиться военным кораблём в соответствии с законодательством о вооружённых конфликтах", — рассказал Сет Кларк, пресс-секретарь ВМС США.

USS Lewis B. Puller и USNS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) — крупнейшие не атомные корабли в составе американского военного флота. Полное водоизмещение каждой экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, по этому параметру они проигрывают лишь атомным авианосцам типов Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина Hershel "Woody" Williams достигает 233 м, максимальная ширина — 50 м. Корабль оснащён лётной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжёлых вертолёта CH-53, и способен взять на борт четыре противоминных беспилотных катера Mk 105. Кроме того, на корабле находятся вертолётный ангар, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих.