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Шведский флот вернул себе базу подлодок

22.01.2018 Warspot 157 0
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Подлодка на военной базе на острове Готланд.
Подлодка на военной базе на острове Готланд.
Источник: navaltoday.com

Швеция возвращает своему военному ведомству объекты, ранее отчуждённые у него. Вчера, 19 января, портал navaltoday.com сообщил о том, что Шведское государственное управление фортификаций Swedish Fortifications Agency (SFA) выкупило у частного лица демилитаризованную военную базу подводных лодок на острове Готланд.

В 2004 году база подлодок в городке Ферьосунд была демилитаризована в рамках программы сокращения военных расходов и продана частному лицу — тогда SFA выручило за объект 18 млн шведских крон.

Выкупить объект обратно оказалось непросто. Минобороны Швеции заявляет, что при попытке выкупить базу подлодок военные столкнулись с конкуренцией со стороны "российского олигарха", также желавшего приобрести бывший военный объект.

В SFA указывают, что переговоры о выкупе базы продолжались с февраля 2017 года и завершились подписанием соглашения стоимостью порядка 20 млн шведских крон. Правительству Швеции предстоит формально финализировать соглашение, и уже в конце апреля база должна вновь стать военным объектом.

На острове Готланд постоянно проживает 58 000 человек, кроме того, он является популярным местом отдыха и активно посещается туристами. В декабре прошлого года Минобороны Швеции объявило о возвращении сюда армейского подразделения.
20.01.2018
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Страны
Россия
Швеция

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