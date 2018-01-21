Американцы анонсировали многокалиберный револьвер



Пистолет Taurus 692 со стволом длиной 3 дюйма.

Источник: guns.com Пистолет Taurus 692 со стволом длиной 3 дюйма.Источник: guns.com

На американский рынок вскоре поступит необычный револьвер. Вчера, 19 января, портал guns.com сообщил о том, что компания Taurus USA презентовала новый пистолет под названием Taurus 692.

Главная особенность револьвера Taurus 692 заключается в его многокалиберности. В базовом варианте модель может использоваться с патронами калибров .38 Special и .357 Mag, при смене барабана — с более популярным пистолетным патроном 9х19 мм.

Пистолет Taurus 692 со стволом длиной 6,5 дюйма. Источник: guns.com

Как заявляет компания Taurus USA, модель создана для стрелков, желающих приобрести максимально практичное оружие по доступной цене. При этом смена барабана занимает не более минуты.

Taurus 692 имеет ударно-спусковой механизм двойного действия, оба варианта барабана вмещают 7 патронов. В продажу новый пистолет поступит в четырёх вариантах: в матовом "металлике" и чёрном цветах, а также с длиной ствола 3 (7,62 см) или 6,5 дюйма (16,5 см). При этом заявленная производителем розничная цена одинакова для всех модификаций и составляет $695.