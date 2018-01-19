Комплекс активной защиты спасет "Бумеранг" от ракет и снарядов



Перспективная колесная боевая машина пехоты К-17 (ВПК-7829 семейства "Бумеранг").

Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости Перспективная колесная боевая машина пехоты К-17 (ВПК-7829 семейства "Бумеранг").Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Перспективная колесная боевая машина пехоты К-17, известная также как ВПК-7829 семейства "Бумеранг", станет первой в мире, на которую серийно будут устанавливать комплекс активной защиты (КАЗ). Нигде ранее установка таких систем сразу же на этапе проектирования не предусматривалась.

На участвующих в парадах на Красной площади бронемашинах среднего унифицированного семейства КАЗ пока не смонтированы. Не было таких систем и на демонстрировавшемся летом минувшего года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" "Бумеранге" с боевым модулем Б05Я01 "Бережок".

Однако годом ранее там же, в подмосковном Алабино, на стенде Главного автобронетанкового управления МО РФ можно было увидеть подробно выполненную модель К-17 с комплексом "Афганит". Благодаря такой активной защите новейшая российская БМП станет неуязвимой для реактивных гранат, противотанковых управляемых и авиационных ракет.

Сообщалось, что данный КАЗ также способен перехватывать осколочно-фугасные, кумулятивные, а также бронебойно-подкалиберные снаряды, выпущенные из пушек основных боевых танков.

Такой защиты в настоящее время не имеет ни одна боевая машина подобного класса. За рубежом проводились работы по установке КАЗ на колесную технику, но везде для исследований использовали бронетраспортеры, которые длительное время выпускаются или производство которых уже прекратилось.

Повышенная защищенность БМП одним "Афганитом" не ограничится. На К-17 также смонтирована аппаратура оптико-электронного подавления (КОЭП). Благодаря наличию специальных датчиков машина получит возможность фиксировать случаи облучения ее лазерными прицелами-дальномерами, системами наведения высокоточного оружия. В автоматическом или ручном режиме в направлении противника будут выпущены специальные аэрозольные боеприпасы, которые создадут непроницаемую для врага дымовую завесу.

Военные эксперты считают, что наличие надежной брони, мощной противоминной защиты, КАЗ и КОЭП сделают российский "Бумеранг" наиболее защищенной колесной бронемашиной в мире - техника из Арзамаса обязательно станет примером подражания для конструкторов других стран.

Алексей Моисеев