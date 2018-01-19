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Появилось видео полевых испытаний боевого робота "Соратник"

22.01.2018 Российская газета 204 0
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Боевой робот "Соратник"
Боевой робот "Соратник".
Источник: ГК "Калашников"

В интернете появился очередной видеоролик полевых испытаний боевого робота "Соратник", который был разработан концерном "Калашников" по заданию Минобороны России.

На кадрах ролика, продолжительностью чуть более трех минут, показан процесс развертывания автоматизированного комплекса и ходовые испытания. После чего идет снаряжение ленты для крупнокалиберного пулемета и стрельба из ПКТ по целям на расстоянии 800 метров. В конце ролика демонстрируются способности боевого робота по применению ночью.

Отметим, что впервые гусеничный робот "Соратник" был показан на международном военно-техническом форуме "Армия-2016". По словам генерального директора концерна "Калашников" Алексея Криворучко. автоматизированный комплекс обладает защищенными средствами и системами связи, и техническим зрением. Способен работать в пассивном режиме до десяти суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2500 метров.



Однако прежде всего "Соратник" предназначен для ведения разведки и ретрансляции, патрулирования и охранения территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. Бронированный робот также может использоваться в качестве машины огневой поддержки, подвоза боеприпасов и ГСМ, эвакуации раненных и сторожевого охранения. Робот работает в трех режимах управления: ручном, автоматическом, а также в режиме непосредственного управления.

Комплекс, вес которого не превышает семь тонн, способен развивать скорость до 40 километров в час, обладая запасом хода до 400 км. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до десяти километров. Пульты управления машиной могут устанавливаться в любую технику.

Боевая машина может быть оборудована различными модулями с пулеметом калибра 7,62-мм или 12,7-мм, а также 30-мм гранатометом типа АГ-17А и 40-мм автоматическим гранатометом. Модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно, полностью в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Также, на нем предусмотрена возможность установки восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ".

Боевая автоматизированная система "Соратник" может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты. Отметим, что в мае прошлого года "Соратник" успешно прошел заводские испытания.


Николай Грищенко
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Корнет
Корнет-ЭМ
Соратник БГМ
Тигр-М
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Криворучко Алексей
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Робот

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