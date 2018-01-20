Новейший корвет США вмерз в лед во время первого похода
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Корабль Little Rock класса Freedom ВМС США, вмерзший в лед на рейде Монреаля.
Источник: rg.ru
Новейший военный корабль США Little Rock, введенный в эксплуатацию в декабре прошлого года, вмерз в лед на рейде Монреаля. Почти месяц корвет, на борту которого находится зенитно-ракетный комплекс RIM-116 и два вертолета, не может выйти на открытую воду и направиться в Новую Шотландию, а от туда в порт базирования во Флориде.
Как сообщает издание Business Insider, представитель ВМС США капитан-лейтенант Кортни Хиллсон заявила, что боевой корабль останется в порту Монреаля до тех пор, пока погода не улучшится и не потеплеет.
Отметим. что корабль Little Rock класса Freedom предназначен обеспечения безопасности судоходства в прибрежных водах морской зоны. Он способен обезвреживать мины, бороться с подлодками и надводными кораблями. Экипаж корабля состоит из 70 человек.
Корабль может достигать скорости 45 узлов и проходить без дозаправки более 3500 морских миль. Корвет имеет мощное зенитное вооружение, которое включает в себя 30-ти и 57-ми миллиметровые артиллерийские установки, а также ракетный комплекс RIM-116. Авиационная группа включает два вертолета MH-60R/S Seahawks и беспилотник MQ-8 Fire Scout. Для их размещения на борту корабля предусмотрен ангар.
Just announced: USS #LITTLE ROCK #LCS 9 to stay in #Montreal until ice in the St Lawrence River & Gulf breaks up enough to allow safe transit. Ship put in 24 Dec for Christmas then the river really blocked up. Navy notes stay "will have limited impact on ship's operational sked." pic.twitter.com/rkS8GtxpFQ
- Chris Cavas (@CavasShips) 19 января 2018 г.
Николай Грищенко
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20.01.2018
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