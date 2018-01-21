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В Беларусь прибыли китайские бронеавтомобили "Дракон"

22.01.2018 Российская газета 197 0
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Автомобили CS/VN3 Dajian
Прибытие в Минск специальным рейсом из Китая легких бронированных машин CS/VN3 Dajian.
Источник: rg.ru

В Минск специальным рейсом из Китая прибыла очередная партия легких бронированных машин CS/VN3 Dajiang - "Дракон". Об этом сообщает телеканал "ВоенТВ" министерства обороны Республики Беларусь.

Отметим, что "Дракон" был принят на вооружение белорусской армии в прошлом году. Пять машин прошли опытную эксплуатацию в батальоне охраны 361й базы, приняв в том числе участие в учениях "Запад2017".

После опытной эксплуатации в Беларуси броневики были доработаны. Изменения коснулись платформы под вооружение, системы вентиляции воздуха, управления лебедкой и эргономики водительского места. Бронеавтомобили имеют колесную формулу 4х4. В каждом броневике может размещаться до девяти военнослужащих в полной боевой экипировке.



Полностью сварной корпус, выполненный из стальной брони, обеспечивает защиту четвертого класса, способную выдержать огонь из стрелкового оружия и попадание осколков. Масса снаряженного броневика - 8700 килограммов. Мощность дизельного двигателя - 245 лошадиных сил. КПП - механическая, пятиступенчатая. Максимальная скорость, заявленная производителем, 120 километров в час по шоссейным дорогам. Запас хода - порядка 600 километров.

Автомобиль оборудован шинами с системой контроля стабильности давления и способен проехать после пробития колеса не менее 100 километров.


Николай Грищенко
21.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Белоруссия
Китай
Проекты
Военные учения

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