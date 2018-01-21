В Беларусь прибыли китайские бронеавтомобили "Дракон"
|
|
Прибытие в Минск специальным рейсом из Китая легких бронированных машин CS/VN3 Dajian.
Источник: rg.ru
В Минск специальным рейсом из Китая прибыла очередная партия легких бронированных машин CS/VN3 Dajiang - "Дракон". Об этом сообщает телеканал "ВоенТВ" министерства обороны Республики Беларусь.
Отметим, что "Дракон" был принят на вооружение белорусской армии в прошлом году. Пять машин прошли опытную эксплуатацию в батальоне охраны 361й базы, приняв в том числе участие в учениях "Запад2017".
После опытной эксплуатации в Беларуси броневики были доработаны. Изменения коснулись платформы под вооружение, системы вентиляции воздуха, управления лебедкой и эргономики водительского места. Бронеавтомобили имеют колесную формулу 4х4. В каждом броневике может размещаться до девяти военнослужащих в полной боевой экипировке.
Полностью сварной корпус, выполненный из стальной брони, обеспечивает защиту четвертого класса, способную выдержать огонь из стрелкового оружия и попадание осколков. Масса снаряженного броневика - 8700 килограммов. Мощность дизельного двигателя - 245 лошадиных сил. КПП - механическая, пятиступенчатая. Максимальная скорость, заявленная производителем, 120 километров в час по шоссейным дорогам. Запас хода - порядка 600 километров.
Автомобиль оборудован шинами с системой контроля стабильности давления и способен проехать после пробития колеса не менее 100 километров.
Николай Грищенко
|
21.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.01.2018 В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
22.01.2018 В Ленобласти экипажи Ан-26 отрабатывают бомбометание на полигоне Кингисепп
22.01.2018 Забудьте о британском потенциале ядерного сдерживания — на самом деле Россия боится не этого
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
22.01.2018 Военные интеллектуалы постклассической эпохи
22.01.2018 В Поволжье провели учебную операцию по "сирийскому сценарию"
22.01.2018 Минобороны Индии возобновит закупку ПТРК "Спайк"
22.01.2018 БДК Черноморского флота "Азов" завершил выполнение задач в Средиземном море