В Беларусь прибыли китайские бронеавтомобили "Дракон"



Прибытие в Минск специальным рейсом из Китая легких бронированных машин CS/VN3 Dajian.

Источник: rg.ru Прибытие в Минск специальным рейсом из Китая легких бронированных машин CS/VN3 Dajian.Источник: rg.ru

В Минск специальным рейсом из Китая прибыла очередная партия легких бронированных машин CS/VN3 Dajiang - "Дракон". Об этом сообщает телеканал "ВоенТВ" министерства обороны Республики Беларусь.

Отметим, что "Дракон" был принят на вооружение белорусской армии в прошлом году. Пять машин прошли опытную эксплуатацию в батальоне охраны 361й базы, приняв в том числе участие в учениях "Запад2017".

После опытной эксплуатации в Беларуси броневики были доработаны. Изменения коснулись платформы под вооружение, системы вентиляции воздуха, управления лебедкой и эргономики водительского места. Бронеавтомобили имеют колесную формулу 4х4. В каждом броневике может размещаться до девяти военнослужащих в полной боевой экипировке.

Полностью сварной корпус, выполненный из стальной брони, обеспечивает защиту четвертого класса, способную выдержать огонь из стрелкового оружия и попадание осколков. Масса снаряженного броневика - 8700 килограммов. Мощность дизельного двигателя - 245 лошадиных сил. КПП - механическая, пятиступенчатая. Максимальная скорость, заявленная производителем, 120 километров в час по шоссейным дорогам. Запас хода - порядка 600 километров.

Автомобиль оборудован шинами с системой контроля стабильности давления и способен проехать после пробития колеса не менее 100 километров.

Николай Грищенко