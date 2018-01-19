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Видео: Необычная авария погубила вертолет ВМФ США

22.01.2018 Российская газета 199 0
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Вертолет MH-60S Seahawk
Вертолет MH-60S Seahawk.
Источник: rg.ru

Необычная авария произошла на вертолетной площадке в Нью-Йорке. Пилот винтокрылой машины MH-60S Seahawk, принадлежащей ВМФ США, не смог безопасно посадить ее на пустой площадке. Об этом сообщает HELICOPTERS.

Вертолетная площадка расположена на Уолл-стрит в Манхэттене. Рядом - офисные здания, а по реке ходят небольшие пассажирские суда. Экипаж военно-транспортного вертолета возвращался после тренировочных полетов с морской базы в Норфолке. Военнослужащий уже открыл двери и готовился к высадке. Но машина вдруг ударилась хвостом о бетонное основание площадки. Никаких препятствий на ее пути не было.

Как сообщили военные, два пилота и военнослужащий из морской боевой вертолетной эскадрильи не пострадали. Вертолет, стоимость которого 21 миллион долларов, отремонтировали. Сейчас руководство ВМФ США разбирается в причинах столь жесткой парковки на вертолетную площадку.


Светлана Цыганкова
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
SH-60

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