Видео: Необычная авария погубила вертолет ВМФ США
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Вертолет MH-60S Seahawk.
Источник: rg.ru
Необычная авария произошла на вертолетной площадке в Нью-Йорке. Пилот винтокрылой машины MH-60S Seahawk, принадлежащей ВМФ США, не смог безопасно посадить ее на пустой площадке. Об этом сообщает HELICOPTERS.
Вертолетная площадка расположена на Уолл-стрит в Манхэттене. Рядом - офисные здания, а по реке ходят небольшие пассажирские суда. Экипаж военно-транспортного вертолета возвращался после тренировочных полетов с морской базы в Норфолке. Военнослужащий уже открыл двери и готовился к высадке. Но машина вдруг ударилась хвостом о бетонное основание площадки. Никаких препятствий на ее пути не было.
Как сообщили военные, два пилота и военнослужащий из морской боевой вертолетной эскадрильи не пострадали. Вертолет, стоимость которого 21 миллион долларов, отремонтировали. Сейчас руководство ВМФ США разбирается в причинах столь жесткой парковки на вертолетную площадку.
Светлана Цыганкова
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19.01.2018
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