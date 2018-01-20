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Модернизированный "Спрут" поступит на вооружение в будущем году

22.01.2018 Российская газета 193 0
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2С25М "Спрут-СДМ1"
Первый опытный образец 125-мм самоходной авиадесантируемой противотанковой пушки 2С25М "Спрут-СДМ1" разработки Машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы». Кубинка, 19.06.2015.
Источник: bmpd

Модернизированная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ-1" готовится к государственным испытаниям, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Государственные испытания модернизированного "Спрута" должны начаться в первом квартале 2018 года и завершиться в первом квартале 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Эта самоходная установка, которую называют "истребителем танков" была разработана для ВДВ в концерне "Тракторные заводы" и по оценкам экспертов, не имеет аналогов в мире.

В программу государственных испытаний войдут ходовые и стрельбовые испытания на земле и на воде.

Как ранее сообщала "РГ", новая самоходка стреляет со скоростью семь залпов в минуту, а благодаря мощному двигателю пушка может передвигаться со скоростью 70 километров в час. Кроме возможности парашютного десантирования, орудие способно самостоятельно плавать со скоростью 10 километров в час при волнении до трех баллов.



Основное вооружение - 125-мм пушка 2А75М высокой баллистики, способна вести огонь бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, а также управляемыми ракетами. В перспективе будет обеспечен дистанционный подрыв на траектории осколочно-фугасных снарядов.

В Минобороны отмечают, что "Спрут-СДМ-1" придет на замену прежней модификации 2С25, стоящей на вооружении в ВДВ более десяти лет.


Дмитрий Григорьев
20.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
2С25 Спрут-СД
Тракторные заводы

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