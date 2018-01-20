Шойгу назвал беспилотники дальнего действия «серьезной угрозой»
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БЛА сирийских боевиков.
Источник: Кадр из видео пресс-службы МО РФ.
Беспилотные летательные аппараты дальнего действия являются серьезной террористической угрозой, предупредил Сергей Шойгу. В этом месяце Россия смогла отбить такую атаку боевиков на свои объекты в Сирии.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что дроны дальнего действия, которые были задействованы боевиками в Сирии, являются «серьезной угрозой». Об этом он рассказал на встрече с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном, сообщает «Интерфакс».
«В Сирии появился новый вид террористической угрозы — беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Это очень серьезные угрозы», — сказал Шойгу. Он выразил готовность поделиться опытом борьбы с беспилотниками с военными Мьянмы.
Шойгу прибыл с визитом в столицу Мьянмы Нейпьидо 20 января. Об этом сообщает телеканал «Звезда». В ходе переговоров глава Минобороны отметил «положительную динамику России и Мьянмы в военной области». Министр также подчеркнул, что «дополнительным импульсом стало подписание в 2016 году межведомственного соглашения о военном сотрудничестве».
По его словам, в Минобороны придают большое значение визитам кораблей Военно-морского флота России в порты Мьянмы. «Равно ожидаем с визитом в России военные корабли из этой страны», — добавил Шойгу. Мин Аунг Хлайн также выразил надежду на дальнейшее расширение двустороннего военного сотрудничества.
По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в ночь на 6 января террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии при помощи беспилотников. Однако российским военнослужащим удалось отбить атаку.
Позднее Минобороны России опубликовало видео уничтожения склада с дронами боевиков в Сирии.
Григорий Дубов
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20.01.2018
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