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Увеличение гособоронзаказа. "Печора" и прочие фантомы украинского ОПК

22.01.2018 Фокус (Украина) 295 0
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Пётр Порошенко
Пётр Порошенко.
Источник: Петро Порошенко / Facebook

Останутся ли отечественные производители среди поставщиков ВСУ лет через пять?

17 января на СНБО было принято решение об увеличении на 37% расходов на закупку вооружений. Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что 21 млрд грн пойдёт на закупку бронетехники, ракетного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), антиснайперской техники, а также на закупку беспилотников.


Казалось бы, это лучшая новость за последние десять или двадцать лет: армия получит новые образцы вооружений. Однако к бочке мёда примешиваются несколько ложек дёгтя.


Первая — это валютный курс, который обесценивает гривну, и никакой СНБО этому занимательному процессу не указ. От утверждения гособоронзаказа до заключения контрактов пройдёт в лучшем случае месяц, а то и два. Каким за это время будет курс гривны, не знает никто. Подозреваю, даже НБУ.


Вторая - деньги наших налогоплательщиков пойдут на усиление армии, но украинский ОПК эти средства увидит лишь издалека: в момент заключения госпосредниками контрактов на импорт оружия с зарубежными производителями. И пока ВСУ будут укрепляться, оборонная промышленность и дальше будет хиреть.


Третья - вы заметили отсутствие крупных сделок в ОПК? За прошедшие два года не было сообщений о подписании договоров на поставку крупных или не очень крупных партий новой техники и вооружения made in Ukraine. Может, промышленность активно работает на внутренний рынок? Увы, нет.


Часть предприятий заняты ремонтом техники АТО, но эти работы касаются в основном бронетанкостроения. А по остальным направлениям не первый год наблюдается ситуация, когда поток разработок в различных сферах военного производства никак не может перейти в крупносерийное производство.


Ни армия, ни иностранные заказчики не балуют украинскую промышленность заказами


Вряд ли ситуация изменится и после эпохального решения СНБО.


Порошенко уже заявил, что долгожданные противотанковые ракеты Javelin украинская армия получит за счёт финансовой помощи США, хотя в документах Конгресса США поставки американских ПТУР проходят по статье Foreign Military sale (FMS), то есть продажа. Даже если что-то изменится, остальные позиции придётся оплачивать. Поэтому хоть оборонный бюджет на закупки военной техники стал рекордным, но украинские производители получат от него лишь небольшие «кусочки пирога».


Например, в конце 2017 года был подписан контракт на поставку радиостанций с американской фирмой Harris на $170 млн. В прошлом году эквивалентная сумма в национальной валюте называлась в пределах 4 млрд грн, но теперь, вероятно, будет больше. Помимо американских станций подписаны контракты с турецкой Aselsan на сопоставимую сумму. В Украине нет серийного производства, хотя разработки есть, их традиционно позиционируют как уникальные, и эта уникальность действительно присутствует.


Все эти шедевры существуют в единственном экземпляре, кочуя с одной выставки на другую, а их разработчики ведут многолетние войны с конкурентами за гипотетический госзаказ, который в итоге им не достанется.


Средства РЭБ, о которых говорил Порошенко, также будут иностранного производства, потому что украинское производство в лице НИИ комплексной автоматизации осталось в Донецке. В 2014–2015 годах средства радиоэлектронной борьбы уже закупали во Франции, и, вероятно, эта практика продолжится. За пределами Украины будут закупать и антиснайперские средства, и беспилотники.


Наша промышленность получит заказы на производство ракетного вооружения и бронетехники от государства. Например, возможна давно анонсированная закупка бронированных машин «Дозор» и танков «Оплот». «Оплоты» завод им. Малышева с трудом собирает для МО Таиланда, контракт давно просрочен, но технику надо поставить, чтобы избежать штрафных санкций. А «Дозор» ещё не вышел из стадии опытного производства, и если заказ на машины будет сформирован, то в количестве не больше нескольких десятков единиц. Для промышленности это мизер, который не решает вопрос обновления производства или улучшения кадрового потенциала, не говоря уже о новых разработках.


К сожалению, ничего не слышно об организации производства артиллерийских боеприпасов. После пожаров на крупных арсеналах это становится актуальным. Чем стрелять оружию, закупленному для усиления украинской армии? Патронное производство осталось в Луганске. А новый завод, который анонсировал Порошенко, пока только в проекте.


Тем временем усилия ОПК направлены на восстановление средств ПВО. Если вы думаете, что не видели, чем воевали против американцев во Вьетнаме, то заблуждаетесь. Укроборонпром модернизировал ЗРК С-125 «Печора», который успешно сбивал американские «Фантомы» еще полвека назад, и на этой неделе это радостно прорекламировал.


Кстати, ещё десять лет назад МОУ проводило тендер на выбор проекта по модернизации этого комплекса, и среди трёх или четырёх предложений выбрало, как обычно, самое дорогое. Но проект так и остался проектом, хотя в 2006–2008 годах все заинтересованные стороны лихорадочно считали доходы от заказа на обновление нескольких десятков «Печор». Теперь история идёт по третьему кругу: успешно испытана модернизированная ракета, и планов громадьё.


Хотя в свете активных импортных закупок нужно радоваться и такому развитию собственного потенциала. Останутся ли отечественные производители среди поставщиков ВС Украины лет через пять? Большой вопрос.


Наталья Печорина

журналист
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Фокус (Украина)
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Таиланд
Турция
Украина
Франция
Продукция
Javelin ПТРК
С-125
Т-84 Оплот
Компании
Aselsan
Завод им. Малышева
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ

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