Увеличение гособоронзаказа. "Печора" и прочие фантомы украинского ОПК



Пётр Порошенко.

Источник: Петро Порошенко / Facebook Пётр Порошенко.Источник: Петро Порошенко / Facebook

Останутся ли отечественные производители среди поставщиков ВСУ лет через пять?

17 января на СНБО было принято решение об увеличении на 37% расходов на закупку вооружений. Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что 21 млрд грн пойдёт на закупку бронетехники, ракетного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), антиснайперской техники, а также на закупку беспилотников.

Казалось бы, это лучшая новость за последние десять или двадцать лет: армия получит новые образцы вооружений. Однако к бочке мёда примешиваются несколько ложек дёгтя.

Первая — это валютный курс, который обесценивает гривну, и никакой СНБО этому занимательному процессу не указ. От утверждения гособоронзаказа до заключения контрактов пройдёт в лучшем случае месяц, а то и два. Каким за это время будет курс гривны, не знает никто. Подозреваю, даже НБУ.

Вторая - деньги наших налогоплательщиков пойдут на усиление армии, но украинский ОПК эти средства увидит лишь издалека: в момент заключения госпосредниками контрактов на импорт оружия с зарубежными производителями. И пока ВСУ будут укрепляться, оборонная промышленность и дальше будет хиреть.

Третья - вы заметили отсутствие крупных сделок в ОПК? За прошедшие два года не было сообщений о подписании договоров на поставку крупных или не очень крупных партий новой техники и вооружения made in Ukraine. Может, промышленность активно работает на внутренний рынок? Увы, нет.

Часть предприятий заняты ремонтом техники АТО, но эти работы касаются в основном бронетанкостроения. А по остальным направлениям не первый год наблюдается ситуация, когда поток разработок в различных сферах военного производства никак не может перейти в крупносерийное производство.

Ни армия, ни иностранные заказчики не балуют украинскую промышленность заказами

Вряд ли ситуация изменится и после эпохального решения СНБО.

Порошенко уже заявил, что долгожданные противотанковые ракеты Javelin украинская армия получит за счёт финансовой помощи США, хотя в документах Конгресса США поставки американских ПТУР проходят по статье Foreign Military sale (FMS), то есть продажа. Даже если что-то изменится, остальные позиции придётся оплачивать. Поэтому хоть оборонный бюджет на закупки военной техники стал рекордным, но украинские производители получат от него лишь небольшие «кусочки пирога».

Например, в конце 2017 года был подписан контракт на поставку радиостанций с американской фирмой Harris на $170 млн. В прошлом году эквивалентная сумма в национальной валюте называлась в пределах 4 млрд грн, но теперь, вероятно, будет больше. Помимо американских станций подписаны контракты с турецкой Aselsan на сопоставимую сумму. В Украине нет серийного производства, хотя разработки есть, их традиционно позиционируют как уникальные, и эта уникальность действительно присутствует.

Все эти шедевры существуют в единственном экземпляре, кочуя с одной выставки на другую, а их разработчики ведут многолетние войны с конкурентами за гипотетический госзаказ, который в итоге им не достанется.

Средства РЭБ, о которых говорил Порошенко, также будут иностранного производства, потому что украинское производство в лице НИИ комплексной автоматизации осталось в Донецке. В 2014–2015 годах средства радиоэлектронной борьбы уже закупали во Франции, и, вероятно, эта практика продолжится. За пределами Украины будут закупать и антиснайперские средства, и беспилотники.

Наша промышленность получит заказы на производство ракетного вооружения и бронетехники от государства. Например, возможна давно анонсированная закупка бронированных машин «Дозор» и танков «Оплот». «Оплоты» завод им. Малышева с трудом собирает для МО Таиланда, контракт давно просрочен, но технику надо поставить, чтобы избежать штрафных санкций. А «Дозор» ещё не вышел из стадии опытного производства, и если заказ на машины будет сформирован, то в количестве не больше нескольких десятков единиц. Для промышленности это мизер, который не решает вопрос обновления производства или улучшения кадрового потенциала, не говоря уже о новых разработках.

К сожалению, ничего не слышно об организации производства артиллерийских боеприпасов. После пожаров на крупных арсеналах это становится актуальным. Чем стрелять оружию, закупленному для усиления украинской армии? Патронное производство осталось в Луганске. А новый завод, который анонсировал Порошенко, пока только в проекте.

Тем временем усилия ОПК направлены на восстановление средств ПВО. Если вы думаете, что не видели, чем воевали против американцев во Вьетнаме, то заблуждаетесь. Укроборонпром модернизировал ЗРК С-125 «Печора», который успешно сбивал американские «Фантомы» еще полвека назад, и на этой неделе это радостно прорекламировал.

Кстати, ещё десять лет назад МОУ проводило тендер на выбор проекта по модернизации этого комплекса, и среди трёх или четырёх предложений выбрало, как обычно, самое дорогое. Но проект так и остался проектом, хотя в 2006–2008 годах все заинтересованные стороны лихорадочно считали доходы от заказа на обновление нескольких десятков «Печор». Теперь история идёт по третьему кругу: успешно испытана модернизированная ракета, и планов громадьё.

Хотя в свете активных импортных закупок нужно радоваться и такому развитию собственного потенциала. Останутся ли отечественные производители среди поставщиков ВС Украины лет через пять? Большой вопрос.

Наталья Печорина

журналист