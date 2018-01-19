Лавров назвал конфронтационной новую оборонную стратегию США
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Нью-Йорк. 19 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с формулировкой новой оборонной стратегии США и отметил, что она носит конфронтационный характер.
"Мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы базироваться на международном праве, Соединенные Штаты, конечно, стремятся свое лидерство доказывать через такого рода конфронтационные концепции и стратегии", - заявил С.Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Министр напомнил, что в документе говорится, будто Россия и Китай "взламывают созданный США вместе с союзниками после Второй мировой войны новый миропорядок".
"Наверное, хотя бы из вежливости можно было бы вспомнить, что ООН, каковая и является новым миропорядком, создавалась при непосредственном участии Советского Союза, нашей страны", - отметил С.Лавров.
"Тем не менее мы готовы к диалогу, мы готовы обсуждать и военные доктрины, как это было раньше, когда военные двух стран укрепляли доверие. И я убежден, что в любом случае в США есть немало здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться, все риски, которые для нее возникают, должны купироваться и что сделать этого невозможно без сотрудничества России и США", - добавил он.
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19.01.2018
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