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Постпред РФ надеется, что подкомиссия Бюро ПАСЕ будет площадкой для диалога

22.01.2018 РИА Новости 204 0
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Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский. Архивное фото
Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский. Архивное фото.
Источник: © Фото : МИД РФ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский надеется, что созданная в декабре прошлого года ad-hoc комиссия Бюро ПАСЕ станет площадкой для нового этапа взаимодействия между Федеральным Собранием и ПАСЕ.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

Солтановский в интервью РИА Новости выразил надежду на то, что "созданная в декабре прошлого года ad-hoc Комиссия Бюро ПАСЕ по вопросу о роли и миссии Ассамблеи на основе доклада главы национальной делегации Италии Микелле Николетти станет той площадкой, на которой начнется новый этап взаимодействия между Федеральным Собранием и ПАСЕ".

Резолюция и доклад итальянского парламентария Николетти была принята на осенней сессии Ассамблеи. В докладе он оценил ситуацию во всех странах Ассамблеи, включая Россию, в преддверии проведения саммита Совета Европы. Парламентарий предложил провести заседание совместной комиссии ПАСЕ и комитета министров Совета Европы для выработки общих мер по подготовке к саммиту, а также инициировать процедуру согласования правил, регулирующих участие и представительство государств в двух уставных органах Совета.

При этом Николлети отметил важность того, чтобы "все государства-члены Организации были полностью представлены в этом процессе, на парламентской стороне и на межправительственной стороне".

Украинские парламентарии увидели в резолюции Николетти "приглашение для возвращения российской делегации в ПАСЕ" и перспективу "снятия санкций". На октябрьской сессии впервые с 2014 года ПАСЕ при голосовании, пусть и небольшим большинством, отвергла практически все поправки в резолюцию Николетти, подготовленные украинской делегацией. На следующий день состоялось заседание предложенной парламентарием совместной комиссии, на котором присутствовал и российский постпред при СЕ.

Ожидается, что в рамках зимней сессии ПАСЕ 23 января состоится заседание этой комиссии с участием российских представителей.
19.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Италия
Россия
Украина

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