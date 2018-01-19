Россия об армии ЕС: мы за диалог
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Международные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии.
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Südwest Presse: Господин Логвинов, некоторые политики считают Россию одной из угроз, против которой ЕС хочет использовать в будущем военное сотрудничество в рамках PESCO (постоянное структурированное сотрудничество - прим. перев.). Как Вы оцениваете эту военную инициативу - является ли ЕС для Вас еще одним противником наряду с НАТО?
Кирилл Логвинов: С чего Вы взяли, что мы воспринимаем НАТО как противника? Если Вы прочитаете наши основополагающие документы - военную доктрину или доктрину внешней политики - то Вы нигде не найдете таких высказываний. Сама НАТО не представляет собой опасность.
- А кто?
- Расширение НАТО, которое приближает военную инфраструктуру к нашей границе. Именно это является угрозой для нашей национальной безопасности.
- НАТО передислоцировала войска в Восточную Европу, а ЕС также хочет вооружаться посредством стратегического сотрудничества. Рассматриваете ли Вы и это в качестве опасности?
- Мы рассматриваем европейские страны в качестве партнеров в международной и региональной политике. Мы не пытаемся расколоть никакие организации. Чем лучше они сотрудничают друг с другом в Европейском союзе, тем это лучше для сотрудничества с Россией. Чем быстрее они станут говорить единым голосом, тем это лучше для наших отношений с ЕС.
- Звучит так, словно Вы надеетесь на новый уровень отношений. Это так?
- До недавнего времени у нас уже были совместные проекты с ЕС в сфере военной политики. Мы хотели бы возродить этот диалог. Для Европейского союза лучше сотрудничать с нами, чем не принимать нас во внимание. Я до сих пор еще не слышал, что Pesco направлена против России. Я уверен, что при стратегическом сотрудничестве в ЕС речь идет также о взаимодействии с Россией. К сожалению, НАТО, видимо, не готова сейчас к этому.
- Она обосновывает это военными операциями в Восточной Украине и в Крыму.
- НАТО создает сценарий конфронтации, который напоминает о периоде холодной войны. Она представляет географическую близость к России как угрозу. При этом умалчивается о том, кто привел к такой близости. Не стоит заблуждаться. Россия и впредь будет защищать свои национальные интересы, будь то противник или партнер.
Штефан Кегель (Stefan Kegel)
Suedwest Presse, Германия
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19.01.2018
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