Катар планирует закупить большее количество британских УТС "Хок"



Прототип-демонстратор учебно-боевого самолета BAE Systems Advanced Hawk (британский военный номер ZJ951, серийный номер DT036/ZD001) в первом полете. Вартон (Великобритания), 07.06.2017 .

Источник: mickeystix / www.fightercontrol.co.uk Прототип-демонстратор учебно-боевого самолета BAE Systems Advanced Hawk (британский военный номер ZJ951, серийный номер DT036/ZD001) в первом полете. Вартон (Великобритания), 07.06.2017 .Источник: mickeystix / www.fightercontrol.co.uk

ЦАМТО, 19 января. Правительство Катара намерено увеличило количество приобретаемых у британской компании BAE Systems учебно-тренировочных самолетов "Хок", заявил министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

Как сообщает Foxbusiness.com со ссылкой на министра, Катар намерен закупить девять УТС "Хок", а не шесть, как предполагалось ранее.

Заявление министра является хорошей новостью для BAE Systems, которая в прошлом году объявила о планах сокращения рабочих мест на авиастроительном предприятии в Уортоне из-за нехватки заказов.

Как сообщал ЦАМТО, 17 сентября 2017 года министры обороны Великобритании и Катара подписали соглашение о намерениях по закупке Катаром 24 многоцелевых истребителей "Тайфун". Оно также включало опцион на поставку 6 реактивных УТС "Хок". 10 декабря 2017 года правительство Катара заключило с BAE Systems контракт стоимостью около 5 млрд. фунтов стерлингов (около 6,9 млрд. долл.) на поставку истребителей, сопутствующего пакета обслуживания техники и обучение личного состава. Предполагается, что соглашение вступит в силу после получения компанией первого платежа не позднее середины 2018 года. Как ожидается, поставки самолетов начнутся в конце 2022 года. При этом переговоры о поставке УТС "Хок" все еще не завершены.

В течение 2017 года Катар реализовал опцион на поставку 12 дополнительных самолетов "Рафаль" (к 24 "Рафалям", законтрактованным ранее), заказал 24 истребителя "Тайфун", а также 36 американских истребителей F-15QA. Если все эти программы будут реализованы, парк истребителей ВВС Катара увеличится с 12 устаревших "Мираж-2000" до 96 современных многоцелевых боевых самолетов. Столь резкий рост парка истребителей обусловил потребность в закупке дополнительных УТС.