Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Катар планирует закупить большее количество британских УТС "Хок"

22.01.2018 ЦАМТО 106 0
0
Понравилась новость?
 0
BAE Systems Advanced Hawk
Прототип-демонстратор учебно-боевого самолета BAE Systems Advanced Hawk (британский военный номер ZJ951, серийный номер DT036/ZD001) в первом полете. Вартон (Великобритания), 07.06.2017 .
Источник: mickeystix / www.fightercontrol.co.uk

ЦАМТО, 19 января. Правительство Катара намерено увеличило количество приобретаемых у британской компании BAE Systems учебно-тренировочных самолетов "Хок", заявил министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

Как сообщает Foxbusiness.com со ссылкой на министра, Катар намерен закупить девять УТС "Хок", а не шесть, как предполагалось ранее.

Заявление министра является хорошей новостью для BAE Systems, которая в прошлом году объявила о планах сокращения рабочих мест на авиастроительном предприятии в Уортоне из-за нехватки заказов.

Как сообщал ЦАМТО, 17 сентября 2017 года министры обороны Великобритании и Катара подписали соглашение о намерениях по закупке Катаром 24 многоцелевых истребителей "Тайфун". Оно также включало опцион на поставку 6 реактивных УТС "Хок". 10 декабря 2017 года правительство Катара заключило с BAE Systems контракт стоимостью около 5 млрд. фунтов стерлингов (около 6,9 млрд. долл.) на поставку истребителей, сопутствующего пакета обслуживания техники и обучение личного состава. Предполагается, что соглашение вступит в силу после получения компанией первого платежа не позднее середины 2018 года. Как ожидается, поставки самолетов начнутся в конце 2022 года. При этом переговоры о поставке УТС "Хок" все еще не завершены.

В течение 2017 года Катар реализовал опцион на поставку 12 дополнительных самолетов "Рафаль" (к 24 "Рафалям", законтрактованным ранее), заказал 24 истребителя "Тайфун", а также 36 американских истребителей F-15QA. Если все эти программы будут реализованы, парк истребителей ВВС Катара увеличится с 12 устаревших "Мираж-2000" до 96 современных многоцелевых боевых самолетов. Столь резкий рост парка истребителей обусловил потребность в закупке дополнительных УТС.
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Катар
США
Продукция
EF-2000
Mirage-2000
Rafale
Компании
BAE Systems

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 09:15
  • 103
С опозданием на 10 лет
  • 22.01 09:14
  • 216
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 22.01 09:14
  • 14
Создатель "Протонов" признал катастрофическое положение
  • 22.01 09:02
  • 10
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 22.01 08:52
  • 2
Военный искусственный интеллект: две книги
  • 22.01 08:42
  • 32
Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности
  • 22.01 08:23
  • 1
Отправленные в КНР комплектующие С-400 из-за шторма вернулись в порт
  • 22.01 08:15
  • 4
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 22.01 07:53
  • 2
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 22.01 06:35
  • 6070
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 06:29
  • 1232
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 01:32
  • 2
Алжир считает российские танки лучшими в мире
  • 22.01 01:08
  • 1
В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
  • 21.01 20:52
  • 9
Институты приземления
  • 21.01 20:19
  • 17
В США предрекли крах "Роскосмоса"
другие обсуждаемые темы