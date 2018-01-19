Австралия намерена усилить потенциал бронетанковых подразделений в составе СВ страны
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БМП M113AS4 ВС Австралии.
Источник: www.military-today.com
ЦАМТО, 19 января. Сухопутные войска Австралии планируют провести модернизацию имеющихся танков M1A1 "Абрамс" и приобрести бронированные специализированные машины. Общая стоимость двух проектов оценивается в сумму до 2,5 млрд. долл.
Как сообщает Defenceconnect.com.au, группа по мобилизации и поддержке оборонного потенциала (CASG) в следующем месяце проведет "день консультаций" для местной промышленности в рамках проектов LAND 907 "Фаза.2" и LAND 8160 "Фаза.1". Целью мероприятия является максимальная вовлеченность в проекты австралийского ОПК.
В рамках проекта LAND 907 "Фаза.1", реализованного 10 лет назад, ВС Австралии приобрели в США 59 ОБТ M1A1 "Абрамс" AIM SA (AIM – Abrams Integrated Management, SA – Situational Awareness), 13 БРЭМ M88A2 "Геркулес", а также системы материального обеспечения и обучения, испытательное оборудование, запасные части и боеприпасы. Стоимость соглашения составила 416 млн. долл.
Проект LAND 907 "Фаза.2" с бюджетом на сумму от 0,75 до 1,0 млрд. долл. предусматривает модернизацию имеющихся танков M1A1 до стандарта M1A2 и БРЭМ M88A2 к версии M88A3.
В рамках проекта LAND 8160 "Фаза.1" для поддержки действий бронетанковых сил планируется приобретение ряда специализированных машин на шасси танка М1, включая бронированные машины разминирования (Armoured Breacher Vehicle), бронированные мостоукладчики (Armoured Breacher Vehicle) и бронированные инженерные машины (Armoured Engineering Vehicle). На этот проект в оборонном бюджете заложена сумма от 1 до 1,5 млрд. долл.
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19.01.2018
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