Севмаш обновляет производство для сокращения сроков строительства кораблей
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Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC
ЦАМТО, 19 января. Севмаш готовит производственные мощности под строительство перспективных образцов военной техники.
В АО "ОСК" и Минпромторг РФ направлены соответствующие предложения для включения их в проект Государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса на 2018-2027 гг.
Как отметили в пресс-службе предприятия, Севмаш 9 лет ведет масштабные работы по модернизации производства. Мероприятия были включены в Федеральную целевую программу "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ". За это время реализованы 15 из 21-го пункта программы.
"Главной целью реконструкции и технического перевооружения Севмаша является создание современного, высокоэффективного и конкурентоспособного предприятия. Модернизация завода ведется для обеспечения строительства современных АПЛ, ремонта и модернизации крупных надводных кораблей и гражданских судов с целью сокращения сроков выпуска продукции и трудоемкости выполнения работ, повышения качества и освоения новых изделий", – отметил генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. Работы выполняются на бюджетные средства и средства из собственной прибыли предприятия.
В рамках реализации ФЦП предприятием были закуплены автоматизированные технологические комплексы, многоканальные измерительные приборы, высокоточные станки с программным управлением, высокоэффективное энергетическое и механизированное сварочное оборудование, транспортные системы высокой грузоподъемности, надежные средства контроля и измерений. Ведутся масштабные работы по реконструкции важнейших объектов инфраструктуры завода: стапельных цехов, наливного бассейна, набережной предприятия. В ближайшие 2-3 года будет завершено техническое перевооружение машиностроительного, металлургического и неметаллического производства.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".
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19.01.2018
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