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Севмаш обновляет производство для сокращения сроков строительства кораблей

22.01.2018 ЦАМТО 199 0
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Севмаш
Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

ЦАМТО, 19 января. Севмаш готовит производственные мощности под строительство перспективных образцов военной техники.

В АО "ОСК" и Минпромторг РФ направлены соответствующие предложения для включения их в проект Государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса на 2018-2027 гг.

Как отметили в пресс-службе предприятия, Севмаш 9 лет ведет масштабные работы по модернизации производства. Мероприятия были включены в Федеральную целевую программу "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ". За это время реализованы 15 из 21-го пункта программы.

"Главной целью реконструкции и технического перевооружения Севмаша является создание современного, высокоэффективного и конкурентоспособного предприятия. Модернизация завода ведется для обеспечения строительства современных АПЛ, ремонта и модернизации крупных надводных кораблей и гражданских судов с целью сокращения сроков выпуска продукции и трудоемкости выполнения работ, повышения качества и освоения новых изделий", – отметил генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. Работы выполняются на бюджетные средства и средства из собственной прибыли предприятия.

В рамках реализации ФЦП предприятием были закуплены автоматизированные технологические комплексы, многоканальные измерительные приборы, высокоточные станки с программным управлением, высокоэффективное энергетическое и механизированное сварочное оборудование, транспортные системы высокой грузоподъемности, надежные средства контроля и измерений. Ведутся масштабные работы по реконструкции важнейших объектов инфраструктуры завода: стапельных цехов, наливного бассейна, набережной предприятия. В ближайшие 2-3 года будет завершено техническое перевооружение машиностроительного, металлургического и неметаллического производства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил

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