"Технодинамика" изготовит для военных установочную партию новых средств десантирования



Танк БМД-4М.

Источник: Николай Донюшкин Танк БМД-4М.Источник: Николай Донюшкин

В рамках опытно-конструкторской работы "Бахча-У-ПДС" создаются средства десантирования для БМД-4М и БТР-МДМ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) изготовит для Минобороны РФ установочную партию средств десантирования машин БМД-4М и БТР-МДМ. Как пояснили в пресс-службе компании, речь идет об опытно-конструкторской работе (ОКР) "Бахча-У-ПДС".

"Для ускорения старта серийных поставок предприятия "Технодинамики" завершили подготовку производства и изготавливают установочную партию для проведения квалификационных испытаний, подтверждающих возможность серийного изготовления средств десантирования в объеме, необходимом Министерству обороны", - сообщили в пресс-службе.

В рамках опытно-конструкторской работы "Бахча-У-ПДС" создаются средства десантирования для БМД-4М и БТР-МДМ, напомнили в холдинге. Эти системы позволяют десантировать новые машины Воздушно-десантных войск с самолетов типа Ил-76МД, а также их модификаций.

"Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал", входящий в "Технодинамику", совместно с Главным летно-испытательным центром Минобороны завершает этап государственных совместных испытаний в рамках ОКР "Бахча-У-ПДС", - добавили в "Технодинамике".

Генеральный директор холдинга Игорь Насенков сообщил, что по результатам проведенных летных испытаний "подтверждаются все технические требования, заданные Министерством обороны".

"После завершения комплекса испытаний... средства десантирования будут готовы для серийного производства и поставки в войска", - заявил Насенков, не уточнив сроки начала серийного производства.