"Адмирал Владимирский" завершил первый этап похода в рамках экспедиции под эгидой ЮНЕСКО
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Океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский".
Источник: © Юрий Белинский/TACC
Всего было проведено более 200 метеорологических наблюдений и свыше 50 гидрологических исследований
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский" в рамках экспедиции в Индийский океан произвело за первый этап похода 234 метеорологических наблюдения и свыше 50 гидрологических исследований. Об этом сообщил официальный представитель ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
"Судно "Адмирал Владимирский" произвело около 13 тыс. линейных километров маршрутного промера глубин за 36 суток. Пройдено 7 тыс. 780 морских миль. Судно произвело за период первого этапа похода 234 метеорологических наблюдения, свыше 50 гидрологических исследований... 800 исследований работы радионавигационной системы ГЛОНАСС в интересах уточнения морских навигационных карт", - сказал он.
Капитан судна Александр Пышкин рассказал, что при исследованиях используются новейший гравиметрический комплекс, модернизированный промерный эхолот НЭЛ-1000М, гидрологический зонд ОЛД-1.
Поход "Адмирала Владимирского"
"Адмирал Владимирский" покинул Кронштадт 15 декабря 2017 года. Поход проходит в рамках второй международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой ЮНЕСКО.
Экипаж судна и участники экспедиции за шесть месяцев выполнят комплекс гидрометеорологических наблюдений, проведут исследования для корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане.
Во время похода "Адмирал Владимирский" посетит Мессину (Италия), где запланированы мероприятия в честь 110-летия подвига российских моряков и гардемарин при оказании помощи жителям разрушенного землетрясением города. 8 января 1908 года материковая часть Италии и остров Сицилия подверглись ударам разрушительного землетрясения и цунами, количество погибших превысило 100 тысяч человек.
Ранее экипаж "Адмирала Владимирского" совершил две экспедиции - кругосветную и антарктическую. В ближайшее время будут изданы морские навигационные карты пяти морей, омывающих Антарктиду.
В 2017 году гидрографы всех флотов ВМФ РФ совершили около 20 гидрографических походов в различные районы Мирового океана.
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19.01.2018
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