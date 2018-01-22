Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
|
|
Посетители рассматривают модель тяжелого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 Акула. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Самые мощные в мире тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения "Акула" рано отправлять на утилизацию: их можно модернизировать под новые баллистические либо крылатые ракеты, считают опрошенные РИА Новости в пятницу российские адмиралы.
Как сообщил РИА Новости ранее источник в судостроительной отрасли, две атомные подводные лодки проекта 941 (шифр "Акула") - "Архангельск" и "Северсталь" - будут утилизированы "Росатомом" после 2020 года. Дальнейшую их эксплуатацию сочли нерентабельной, из боевого состава ВМФ РФ уже вывели, сказал источник.
Модернизировать под "Булаву"
"Я могу только высказать свое личное сожаление. Эти подводные лодки - самые мощные в мире, самые высокотехнологичные по производству. Одна "Акула" несла 20 ракет с десятью боевыми блоками в каждой. Я на них выходил в море, будучи первым замом командующего Северным флотом. Они легки в управлении. Большего восторга я никогда не испытывал", - сказал бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
По его мнению, "по-варварски поступаем мы со своим детищем, отправляя "резать на иголки" "Акулы"". Российская кораблестроительная промышленность по экономическим причинам уже не в состоянии построить такую подводную лодку, полагает адмирал.
По его словам, эти атомные подводные крейсеры можно модернизировать под межконтинентальную баллистическую "Булаву" или под современные крылатые ракеты - по примеру американцев, модернизировавших подлодки "Огайо".
Комоедов подчеркнул, что "и утилизировать такую подводную лодку не так-то просто". "Я хотел бы выразить надежду на то, что решение об утилизации двух подводных крейсеров еще не принято, а если принято, то будет пересмотрено. Я бы даже разработал план модернизации", - заявил адмирал.
Он категорически не согласился с тем, что дальнейшая эксплуатация "Акул" нерентабельна: "Вообще, содержание боеспособных вооруженных сил - затратное дело. Но эти подводные лодки стоят затрат".
Работа для "Звездочки"
Против разделки на металл "Архангельска" и "Северстали" высказался также бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Игорь Касатонов. Как вынужденный положительный момент он отметил, что "утилизация принесет деньги в бюджет и даст рабочие места".
Скорее всего, разделывать корпуса крейсеров будут на базе северодвинского Центра судоремонта "Звездочка", отметил собеседник агентства.
Уходящие гиганты
ТРПКСН проекта 941 - самые большие в мире атомные подводные лодки. Полное водоизмещение корабля - 49,8 тысячи тонн, длина - 172 метра, ширина - 23,3 метра. Всего было построено шесть крейсеров проекта. "Дмитрий Донской" - головной корабль в серии - заложен 30 июня 1976 года, принят в боевой состав Северного флота в 1981 году.
В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три атомные подлодки проекта 941 (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состава ВМФ России.
Крейсер ТК-208 "Дмитрий Донской" больше десяти лет проходил на "Севмаше" ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний ракетного комплекса "Булава". В настоящее время этот корабль проекта 941У остается последней "Акулой" в составе ВМФ России.
|
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.09.2011 Начались заводские ходовые испытания многоцелевой АПЛ нового поколения «Северодвинск»
22.01.2018 Источник в российской судостроительной отрасли сообщил о планируемой утилизации двух крупнейших в мире АПЛ
22.01.2018 Россия утилизирует две крупнейшие в мире подлодки, сообщил источник
21.03.2016 Урезание бюджета не коснулось строительства новых подлодок для ВМФ РФ
04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
23.04.2012 Подплав выходит на поверхность
28.03.2012 Разумный баланс между «хочу» и «могу»
20.03.2012 Подводный флот России получит три атомохода нового поколения
|
Лимпопо
28
|
№1
22.01.2018 01:14
Почитал бы высказывания насчет возможности модернизации Акул и нужности, ну и сточки зрения - стоит ли овчинка выделки. Желательно специалистов ).
|
0Сообщить модератору
|
Враг
8273
|
№2
22.01.2018 01:27
Цитата, q
их можно модернизировать под новые баллистические либо крылатые ракеты, считают опрошенные РИА Новости в пятницу российские адмиралы.А нужно? Нафиг нужны такие монстры? Чем больше подлодка, тем она дороже и в производстве, и в модернизации, и в содержании, и в шумности.
Цитата
Одна "Акула" несла 20 ракет с десятью боевыми блоками в каждойЭка невидаль. Штатовские аналоги при гораздо меньшем водоизмещении несут 24 ракеты. И что? Очень надо именно 20? Ведь можно было "Бореи" сделать, даже вроде хотели поначалу, но потому ограничились 16 на всей серии. Почему? Дорого и смысла особого не нашли? Или от балды так решили, а теперь спохватились, но поздно и всё может спасти только древние советские "Акулы"?
Цитата
Я на них выходил в море, будучи первым замом командующего Северным флотом. Они легки в управлении. Большего восторга я никогда не испытывал", - сказал бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.Ну а на "Бореях" доводилось выходить в море? А "Хаски" точно будут хуже "Акул" (им ведь служить много десятков лет потом - "Хаски" точно застанут и на долго)? С чем сравнивает-то?
Цитата
Российская кораблестроительная промышленность по экономическим причинам уже не в состоянии построить такую подводную лодку, полагает адмирал.Российский адмирал до сих пор не понял, что такого монстра построили вовсе не от хорошей жизни, а это была вынужденная мера из-за отсталости технологий? Ну ведь это очень просто взять и сравнить суммарный забрасываемый вес всех ракет "Огайо" и всех ракет "Акулы", а потому ещё и этот суммарный вес по отношению к водоизмещению этих же АПЛ.
Цитата
Он категорически не согласился с тем, что дальнейшая эксплуатация "Акул" нерентабельна: "Вообще, содержание боеспособных вооруженных сил - затратное дело. Но эти подводные лодки стоят затрат".Да ну? А он какие-то аргументы, цифры, расчёты, ТТХ привёл в подтверждение своих слов по сравнению с "Бореями", с "Хаски"? Или просто "круто, это ж самая большая по водоизмещению подлодка в мире! Она в книге рекордов Гиннеса даже есть!" - это все аргументы?
|
+1Сообщить модератору
|
просто экспл
4012
|
№3
22.01.2018 03:49
ну учитывая их габариты ракетоносец с них уже не самый лучший , но вот подводный транспортник был бы неплохой .
а при желании можно и десантную ПЛ сделать , такая сможет десант с техникой выкинуть тайком там где их вообще никто не ждет .
правда если накроют то и десанту хана (хотя можно со спасательными модулями заморочиться).
|
0Сообщить модератору
|
Peter Tsk
4331
|
№4
22.01.2018 08:15
Одну надо на сушу вытащить и оставить как памятник "победы конструкторской мысли над здравым смыслом" (с) не_моё.
- двух корпусная (не считая рубки, торпедного отсека, кормового отсека), каждый корпус со своим реактором, одна лодка по цене двух. Памятник Советскому Гигантизму. Один из проектов, который экономически развалил Союз.
Адмиралы мриют за лодки находящиеся более 12 лет в резерве и стоимость модернизации каждой до современного уровня сопоставима с постройкой двух "Бореев"
|
0Сообщить модератору