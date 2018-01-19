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На борту ОИС "Адмирал Владимирский" используется оборудование только российского производства

22.01.2018 ЦАМТО 159 0
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Адмирал Владимирский
Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».
Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ

ЦАМТО, 19 января. ОИС "Адмирал Владимирский" в ходе исследовательских работ, проводимых в рамках 2-й Международной экспедиции под эгидой ЮНЕСКО, произвело в Индийском океане около 13 тыс. линейных километров маршрутного промера глубин.

За 36 суток дальнего морского похода судно прошло 7780 морских миль.

Также во время перехода из Балтийского моря в Индийский океан было выполнено 234 метеорологических наблюдения, свыше 50 гидрологических исследований при помощи гидрологических станций, 800 исследований работы радионавигационной системы ГЛОНАСС в интересах корректуры морских навигационных карт.

"В интересах исследовательских работ гидрографами на борту ОИС используется оборудование только российского производства, – сообщил по каналам связи из Индийского океана капитан ОИС "Адмирал Владимирский" Александр Пышкин. – Это новейший гравиметрический комплекс, модернизированный промерный эхолот НЭЛ-1000М, гидрологический зонд ОЛД-1, которые были установлены на Кронштадтском морском заводе. Все оборудование функционирует в штатном режиме".

Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана. Главная задача экспедиции, в которую отправилось судно "Адмирал Владимирский", – комплексные океанографические исследования в Индийском океане, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
19.01.2018
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