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Началось строительство второй пары НАПЛ "Тип-218SG" для ВМС Сингапура

22.01.2018 ЦАМТО 180 0
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ПЛ проекта 218SG
Церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительства заказанных для ВМС Сингапура третьей и четвертой неатомных подводных лодок проекта 218SG на судостроительном предприятии Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), входящем в состав германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (TKMS). Киль, 12.01.2018.
Источник: ВМС Сингапура

ЦАМТО, 19 января. На предприятии компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в Киле 12 января состоялась церемония резки первой стали для строительства второй пары подводных лодок класса "Тип-218SG" для ВМС Сингапура.

Информация об этом размещена на странице командования ВМС Сингапура в Facebook.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Министерство обороны Сингапура заключило с ThyssenKrupp Marine Systems контракт на поставку первой пары новых неатомных подводных лодок класса "Тип-218SG", которые должны быть переданы ВМС страны в 2021 и 2022 гг. Информация о стоимости и других деталях контракта не разглашалась. Резка стали для постройки первых двух НАПЛ началась в июне 2015 года. В настоящее время их строительство ведется на предприятии TKMS в Киле.

В мае 2107 года в ходе выставки IMDEX-2017 Министерство обороны Сингапура подписало с TKMS контракт на постройку в Германии второй пары НАПЛ класса "Тип-218SG". Соглашение также включает обучение экипажей в Германии и сопутствующее материально-техническое обеспечение. Первая НАПЛ второй пары должна быть поставлена в 2024 году.

Ранее TKMS раскрыла лишь некоторые детали проекта "Тип-218SG", согласно которым, длина НАПЛ составит около 70 м, ширина – 6,3 м, водоизмещение – около 2000 т. Подлодка разработана на базе проекта субмарины "Тип-214", отличается несколько увеличенной длиной для размещения дополнительного оборудования и обеспечения возможности последующей модернизации.

Представители компании отказываются раскрыть детальные характеристики новой НАПЛ, ссылаясь на соглашение о неразглашении, но отмечают, что при разработке использовались лучшие наработки проектов НАПЛ класса "Тип-212A" и "Тип-214". К примеру, в конструкции "Тип-218SG" применены Х-образные хвостовые рули, подобно подлодке "Тип-212A" (в отличие от крестообразных рулей у "Тип-214"). Это обеспечивает повышенную маневренность в мелководных прибрежных районах. Подлодка оснащается воздухонезависимой силовой установкой, аналогичной "Тип-214", с двумя разработанными Siemens модулями топливных элементов с полимерной электролитической мембраной мощностью по 120 кВт каждый. НАПЛ "Тип-218SG" будут оснащены системой боевого управления, совместно разработанной Singapore Technologies (ST) Electronics и немецкой Atlas Elektronik. В отличие от состоящих на вооружении ВМС Сингапура 1500-тонных НАПЛ "Арчер", которые были модернизированы с установкой системы "Стирлинг" Mk.3, НАПЛ "Тип-218SG" будут оснащены воздухонезависимой силовой установкой уже в базовой конфигурации.

Первые две новые НАПЛ "Тип-218SG" заменят устаревшие ДЭПЛ класса "Челленджер" (ранее "Сьермен"), поставленные ВМС Швеции в 1960-ые гг. и приобретенные Сингапуром в середине 1990-ых гг. Две ДЭПЛ класса "Челленджер" уже были сняты с вооружения в марте 2015 года.

Новые НАПЛ "Тип-218SG" существенно расширят возможности 171-й эскадры ВМС Сингапура, в состав которой входят все имеющиеся подлодки.
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Германия
Сингапуp
Швеция
Компании
Siemens
ThyssenKrupp

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