Минобороны Индии возобновит закупку ПТРК "Спайк"



ПТРК Spike.

Источник: defenseworld.net ПТРК Spike.Источник: defenseworld.net

ЦАМТО, 19 января. Минобороны Индии возобновит реализацию проекта приобретения ПТРК "Спайк" компании Rafael Advanced Defense Systems.

Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В пресс-релизе офиса премьер-министра Израиля процитировано заявление Б.Нетаньяху, согласно которому "после переговоров, которые я провел с моим другом премьер-министром Нарендрой Моди, индийское правительство сообщило, что возобновит рассмотрение сделки по ПТРК "Спайк".

Как сообщал ЦАМТО, в 2009 году Министерство обороны Индии одобрило проект прямой закупки и лицензионного производства на территории страны 1914 пусковых установок ПТРК, 37860 ракет, включая учебные боеприпасы и 107 тренажеров, для оснащения 359 пехотных батальонов. Причиной закупки была названа неспособность DRDO поставить систему национального производства.

После длительной процедуры отбора в середине 2016 года Министерство обороны Индии приступило к переговорам с Rafael Advanced Defense Systems об условиях заключения контракта. Как сообщалось, достигнутые к концу 2017 года с Rafael договоренности предусматривали поставку компанией 275 пусковых установок и 5500 ракет "Спайк", а также передачу технологий государственной Bharat Dynamics Limited (BDL) для производства 1500 ПУ и 30000 ракет в Индии.

Ожидалось, контракт будет подписан в ходе визита в Индию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но в конце ноября 2017 года проект был аннулирован. По информации индийских источников, основными причинами отмены закупки стали разногласия сторон по вопросам стоимости и передачи технологий.

Пока нет информации о том, на каких условиях главы правительств двух стран договорились продолжить проект. В преддверии визита Б.Нетаньяху сообщалось, что Сухопутные войска Индии настаивают на выполнении, по крайней мере, части программы, первоначально предусмотренной условиями тендера, включая непосредственную покупку в рамках межправительственного соглашения 275 пусковых установок и 5500 ракет "Спайк" компании Rafael Advanced Defense Systems (без передачи технологий для производства в Индии 30000 ПТУР).

Не исключено, однако, что с учетом обширного индийского рынка руководство Израиля пошло на уступки Индии в плане стоимости и объемов передаваемых технологий.

Общая потребность СВ Индии оценивается в 68 тыс. ПТУР для оснащения 359 пехотных батальонов. Новые комплексы должны заменить состоящие на вооружении ПТРК "Конкурс" и "Милан"/"Милан-2T".

Представитель командования СВ Индии ранее сообщил, что переговоры о заключении межправительственного соглашения могут быть завершены в короткий срок, поскольку многие вопросы уже были согласованы ранее.