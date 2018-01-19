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Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования

22.01.2018 ТАСС 214 0
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Китайская ракета-носитель "Великий поход 7"
Китайская ракета-носитель "Великий поход 7" с грузовым космическим кораблем Тяньчжоу-1.
Источник: AFP 2017 / Fred Dufour

Агентство "Синьхуа" сообщило, что спутники типа "Цзилинь-1 Шипинь" предназначены для сбора и передачи телеметрических данных

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Китай запустил два спутника дистанционного зондирования с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (Changzheng-11, "Великий поход-11"). Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа".

Пуск состоялся в 12:12 по пекинскому времени (07:12 мск) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северный Китай). Это сотый успешный пуск с данного космодрома, говорится в сообщении.

Спутники типа "Цзилинь-1 Шипинь" под номерами 07 и 08 предназначены для сбора и передачи телеметрических данных. Они войдут в группировку аналогичных аппаратов, выведенных на орбиту в 2017 году.

"Чанчжэн-11" - китайская ракета, работающая на твердом топливе. Ее создатели сообщали, что на носителе установлен "мощный твердотопливный двигатель, произведенный в КНР".
19.01.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн

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