NASA и минэнерго США разрабатывают ядерный реактор для исследования космоса

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В космическом ведомстве отмечают, что установку в перспективе можно будет применить при высадках на Луну или Марс, при промышленном освоении астероидов или во время длительных космических полетов

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. NASA и минэнерго США разрабатывают ядерный реактор небольшого размера, который можно было бы использовать при исследовании космического пространства или для освоения Луны или Марса, очередные испытания установки состоятся в марте в пустыне Невада. Об этом было объявлено в четверг на пресс-конференции, которую провели в Лас-Вегасе (штат Невада) представители этих ведомств, ее трансляцию вели на сайте NASA.

Проект получил название Kilopower. Предполагается, что мощность реактора, рассчитанного на работу в течение 10 лет, составит от 1 до 10 кВт. По оценкам специалистов космического ведомства, этого может быть достаточно для обеспечения энергией двух частных жилых домов. На кадрах, представленных NASA, высота установки цилиндрической формы составляет примерно 4 м, рассматриваются возможности производства и других модификаций.

В NASA отмечают, что установку в перспективе можно было бы применить при высадках на Луну или Марс, в том числе для создания колоний, при промышленном освоении астероидов или во время длительных космических полетов. В ведомстве полагают, что на Земле реактор мог бы использоваться при изучении глубин океанов с помощью дистанционно управляемых аппаратов или военными - для энергоснабжения баз передового развертывания.

Представители NASA ранее сообщали, что испытания реактора стартовали в ноябре на одном из объектов минэнерго США в пустыне Невада. Они возобновятся в марте в этом же месте. Исследователи, в частности, рассчитывают проверить, сможет ли установка работать беспрерывно в течение 28 часов.