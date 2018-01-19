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Три смотровые площадки вблизи космодрома Восточный оборудуют для желающих наблюдать запуск

22.01.2018 ТАСС 198 0
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Космодром Восточный. Архивное фото
Космодром Восточный. Архивное фото.
Источник: © Фото : Роскосмос

В период запуска остановка автомобилей на федеральной трассе "Амур" вблизи космодрома будет запрещена

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 января. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Три площадки для наблюдения за запуском ракеты-носителя "Союз 2.1а" с космодрома Восточный, который запланирован на 1 февраля, подготовили власти Амурской области. Находиться они будут вдоль федеральной трассы "Амур", сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь регионального министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства (ВСТиП) Наталья Храмова.

"Проанализировав прошлые дни запуска, было принято решение организовать на одну площадку меньше, вместо четырех - три. Находиться они будут вдоль федеральной трассы "Амур" на базе придорожных кафе неподалеку от ЗАТО Циолковский, города Шимановска и в Свободненском районе", - сказала Храмова.

Самая близкая к космодрому смотровая площадка находится в одном километре от наукограда Циолковский и в 22 км от стартового стола - возле кафе "Меркурий". Здесь, по данным министерства ВСТиП, будет возможность припарковать до 200 автомобилей. Самая дальняя площадка - в 40 км от стартового стола на базе придорожного кафе "Оазис", рассчитанная на 80 автомобилей. Возле придорожного кафе "Русь" - в 20 км от Циолковского и в 29 км от стартового стола - смогут остановиться около 40 человек.

"В период запуска остановка автомобилей на федеральной трассе "Амур" вблизи космодрома будет запрещена. Дорожную ситуацию будут регулировать инспекторы ГИБДД", - добавили в ведомстве.

Третий по счету пуск с космодрома Восточный назначен на 1 февраля на 11 часов 07 минут 18 секунд по амурскому времени (05 часов 07 минут 18 секунд мск). Запущена будет ракета-носитель "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. Второй запуск с Восточного был осуществлен 28 ноября 2017 года, первый - 28 апреля 2016 года.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Канопус-В
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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