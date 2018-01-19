В США отложили запуск ракеты Atlas V с военным спутником
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Ракета-носитель Atlas V.
Источник: © AP Photo/John Raoux
Запуск отменен из-за проблем с системой подачи жидкого кислорода
НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) 18 января из-за технической неисправности отложила примерно на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) тяжелой ракеты-носителя Atlas V. Она должна доставить в космос военный спутник США GEO-4, предназначенный для оперативного предупреждения о применении боевых ракет.
Как сообщается в Twitter ULA, старт перенесен на 19:48 пятницы (на субботу, 03:48 мск). Ожидается, что погодные условия в это время будут благоприятными с вероятностью 90%.
Запуск 18 января был отменен из-за неполадок, касающихся системы подачи жидкого кислорода.
Масса GEO-4 составляет около 4,5 тонны, его срок службы - около 12 лет. Аппарат должен стать частью создаваемой американскими ВВС Инфракрасной системы космического базирования (ИСКБ, SBIRS). Цели и задачи системы ограничиваются наблюдением и передачей на Землю данных о ракетных запусках.
В ИСКБ в настоящее время входят около 10 спутников, в том числе выведенные соответственно в 2011, 2013 и 2017 годах на орбиту GEO-1, GEO-2 и GEO-3. Все эти аппараты, как и GEO-4, созданы корпорацией Lockheed Martin. Спутники GEO, оснащенные инфракрасными сенсорами, должны вести круглосуточное наблюдение за определенными объектами на Земле.
ULA - совместное предприятие американских корпораций Boeing и Lockheed Martin. Основы ИСКБ были заложены в США в 1995 году.
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19.01.2018
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