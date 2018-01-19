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В США отложили запуск ракеты Atlas V с военным спутником

22.01.2018 ТАСС 175 0
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Ракета-носитель Atlas V
Ракета-носитель Atlas V.
Источник: © AP Photo/John Raoux

Запуск отменен из-за проблем с системой подачи жидкого кислорода

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) 18 января из-за технической неисправности отложила примерно на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) тяжелой ракеты-носителя Atlas V. Она должна доставить в космос военный спутник США GEO-4, предназначенный для оперативного предупреждения о применении боевых ракет.

Как сообщается в Twitter ULA, старт перенесен на 19:48 пятницы (на субботу, 03:48 мск). Ожидается, что погодные условия в это время будут благоприятными с вероятностью 90%.

Запуск 18 января был отменен из-за неполадок, касающихся системы подачи жидкого кислорода.

Масса GEO-4 составляет около 4,5 тонны, его срок службы - около 12 лет. Аппарат должен стать частью создаваемой американскими ВВС Инфракрасной системы космического базирования (ИСКБ, SBIRS). Цели и задачи системы ограничиваются наблюдением и передачей на Землю данных о ракетных запусках.

В ИСКБ в настоящее время входят около 10 спутников, в том числе выведенные соответственно в 2011, 2013 и 2017 годах на орбиту GEO-1, GEO-2  и GEO-3. Все эти аппараты, как и GEO-4, созданы корпорацией Lockheed Martin. Спутники GEO, оснащенные инфракрасными сенсорами, должны вести круглосуточное наблюдение за определенными объектами на Земле.

ULA - совместное предприятие американских корпораций Boeing и Lockheed Martin. Основы ИСКБ были заложены в США в 1995 году.
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Lockheed-Martin
ULA

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