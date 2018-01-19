Рогозин ответил американским СМИ, что космическая отрасль РФ финансово не зависит от США



Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Правительство страны, по словам вице-премьера, оказывает необходимую поддержку всем ключевым предприятиям Роскосмоса

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Космическая отрасль РФ финансово не зависит от закупок американской стороной российских ракетных двигателей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя выводы журналиста Space News Мэтью Боднера и ряда других американских СМИ о том, что после отказа США от покупки у Роскосмоса мест на российских пилотируемых кораблях "Союз" и двигателей для Atlas V российская госкорпорация якобы окажется в тяжелейшем финансовом положении.

"Сама по себе публикация носит хамский характер, пышет злорадством по поводу проблем, которые создаются в отношении нашей ракетно-космической отрасли американскими же санкциями, а также проблем, являющихся следствием недофинансирования предприятий в прошлые годы, - подчеркнул вице-премьер. - Тем не менее сами по себе доводы и цифры, которые есть в этой публикации, не соответствуют действительности. Никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев. Было как раз прямо наоборот".

Рогозин сделал акцент на том, что "в части, касающейся злобных выпадов в отношении того, что Россия перестанет получать валюту за счет поставки этих двигателей, суждения американского журналиста вызывают профессиональное разочарование, поскольку эти тезисы не соответствуют действительности".

Cпутники для Пентагона

Зампред правительства рассказал о том, что вопрос о прекращении поставок двигателей в США, которые закупались с начала 1990-х годов, ставила сама российская сторона "именно в силу того, что американцы неоднократно скрывали истинное предназначение тех полезных нагрузок, которые американские ракеты на наших двигателях выводили в космос". По его словам, в соответствии с соглашениями, которые были подписаны еще в начале 90-х, прямо запрещалось выводить оружие на этих ракетах.

"Тем не менее мы отмечаем, что часть космических аппаратов, которые ранее выводились этими ракетами, имели в лучшем случае двойное назначение, а часто это были космические аппараты, созданные по заказу Пентагона. Это прямо противоречит букве и содержанию контрактов, подписанных нашими сторонами", - отметил Рогозин.

Вице-премьер напомнил, что Россия продает США двигатели НК-33, РД-180 и РД-181. Говоря о двигателе НК-33, Рогозин напомнил, что он был создан еще в начале 1970-х годов под "Лунную программу" СССР. В советское время в Самаре на заводе ПАО "Кузнецов" было собрано около сотни таких двигателей, именно их и покупали американцы. Что касается двигателей РД-180 и РД-181, то они закупаются до сих пор.

"Твердые заказы у НПО "Энергомаш" заключены по 2020 год и если говорить о сотрудничестве в рамках МКС, то велика вероятность того, что эти двигатели будут закупаться и после 2020 года, - сообщил Рогозин. - Объемы этих закупок являются коммерческой тайной, могу сказать только одно: в общей сложности это десятки двигателей, которые до сих пор демонстрируют высочайшую надежность, высокую эффективность".

Он подчеркнул, что создаваемые в США собственные двигатели в самом лучшем случае будут стоить в полтора-два раза дороже, чем российская продукция, а свою надежность им еще придется доказывать.

Продажа мест в "Союзах"

Рогозин опроверг и утверждение американских СМИ о том, что продажа мест в космических кораблях "Союз" якобы является ключевой статьей финансирования Роскосмоса. "Хочу сказать, что продажа так называемых мест в космических кораблях "Союз" не является какой бы то ни было ключевой статьей для финансирования Роскосмоса", - заявил он.

По словам зампреда правительства, после выхода США из программы шаттлов, которая была небезупречной и небезопасной, вся доставка астронавтов, а также пилотов и специалистов из стран ЕС и Японии осуществлялась на МКС ракетами-носителями "Союз". "США работают в рамках создания собственного пилотируемого корабля, и было бы странно отрицать у них такую необходимость и возможность, поскольку "зависимость" в целом во всей пилотируемой программе от РФ, очевидно, раздражает профессиональные амбиции американских разработчиков, заказчиков, а главное - разного рода маккейнов", - отметил Рогозин.

Однако российская космическая отрасль "вовсе не зависит от получения средств от иностранных партнеров, тем более проводящих санкционную политику в отношении нашей страны", подчеркнул вице-премьер. "Мы от дополнительных денег никогда не отказывались, наоборот, всегда ориентировали Роскосмос в целом и его предприятия на развитие принципа коммерциализации космических услуг, но при этом подчеркну, правительство РФ для реализации своих оборонных, экономических и научных интересов выделяет необходимое бюджетное финансирование госкорпорации, достаточное для ее независимого развития", - заверил зампред правительства.

"У нас самих, признаюсь, нередко вызревало желание прекратить такого рода сотрудничество с американскими партнерами из-за незаконных санкций, которые в целом направлены на подрыв нашего технологического развития, - рассказал Рогозин, напомнив, что именно РФ традиционно и последовательно выступала за то, чтобы космос никогда не был предметом политического раздора. - Именно поэтому те заявления, которые звучали в СМИ, не имели практической реализации, и сотрудничество по МКС сохранялось, сохраняется и будет сохраняться как минимум до 2024 года".

Коммерциализации российского сегмента МКС

Госкорпорация "Роскосмос" планирует коммерциализировать российский сегмент МКС, рассказал Рогозин. "Что касается МКС, что нам известны планы США по коммерциализации американского сегмента, аналогичные планы сегодня рассматривает Роскосмос", - сказал он.

Вице-премьер уточнил, что в России появились частные компании, которые сотрудничают с Роскосмосом, такие как S7-Space. На подходе, по его словам, ряд других. "Это одна из приоритетных задач, которая Роскосмосом будет разрешена", - заключил вице-премьер.

Поддержка кабмина

Рогозин также заверил, что все предприятия космической отрасли РФ в период ее реформирования будут обеспечены поддержкой правительства.

"Проблем у Роскосмоса, объективных и субъективных, безусловно, достаточно. Мы их не скрываем. Но достаточно также и внутренних ресурсов, возможностей, человеческого и технологического потенциала. Российское государство создавало и будет развивать ракетно-космическую промышленность, - сказал он. - В период реформирования отрасли правительство оказывает финансовую и иную поддержку всем ключевым предприятиям Роскосмоса".

Зампред правительства напомнил, что реформа космической отрасли последовательно реализуется. "Она идет не без проблем, но она завершится успехом, - заверил он. - Это консолидация всей отрасли, это устранение параллелизма, это создание равных условий для государственных и частных компаний, которые могут участвовать в космической деятельности, и это развитие международных программ, в том числе и США, если они не будут писать глупости в СМИ".

Что касается основных направлений дальнейшего развития Роскосмоса, то средства, заработанные за счет экспорта российских реактивных двигателей космического назначения, направляются на разработку самых современных двигателестроительных технологий в нашей стране.

"Мы фактически продаем двигатели разработки 70-90-х годов, а вкладываемся в новые двигатели, - подчеркнул Рогозин. - На сегодняшний день это, прежде всего, технологии аддитивные, технологии композитные, которые позволят получить еще большую эффективность от ныне выпускаемой продукции, в том числе двигатель РД-191, это возобновление и модернизация производства двигателя РД-171, который у нас будет использован при создании ракеты среднего класса "Союз-5", эти же двигатели в более модернизированном виде будут использованы при создании сверхтяжелой ракеты". Кроме того, речь идет о создании водородного двигателя и двигателя, работающего на метане.