Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Испытания ударного робота "Соратник" прошли в условиях, приближенных к боевым

22.01.2018 ТАСС 149 0
0
Понравилась новость?
 +1
Боевая автоматизированная система "Соратник"
Боевая автоматизированная система "Соратник".
Источник: © Артем Коротаев/ТАСС

В пресс-службе концерна "Калашников" уточнили, что результаты испытаний "Соратника" лягут в основу перспективных боевых робототехнических комплексов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Боевую автоматизированную систему (БАС) "Соратник" испытали в условиях, приближенных к боевым при температуре выше 30 градусов по Цельсию. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Калашников" (входит в Ростех), который создает эти машины.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором "Соратник" передвигается по морскому побережью и применяет вооружение по мишеням. А в одном из роликов, размещенных на видеохостинге YouTube, говорится, что робота испытали в Сирии.

"БАС "Соратник" была испытана в условиях максимально приближенных к боевым. Эти испытания подтвердили характеристики комплекса и доказали возможность использования данной роботизированной системы при температуре воздуха выше 30 градусов по Цельсию", - сказали в концерне.

Там уточнили, что научно-технический задел, который был получен при разработке и создании "Соратника", а также результаты его испытаний лягут в основу перспективных боевых робототехнических комплексов.

Ударный "Соратник"

Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, масса комплекса не превышает 7 т, он способен развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км.

На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также гранатомет типа АГ-17А калибра 30 мм. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, предусмотрена возможность установки на "Соратника" восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ".

Как отмечал ранее гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко, бронемашина может также работать в связке с беспилотниками.
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Корнет
Корнет-ЭМ
Соратник БГМ
Тигр-М
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
БПЛА
Робот

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 09:02
  • 10
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 22.01 08:59
  • 215
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 22.01 08:52
  • 2
Военный искусственный интеллект: две книги
  • 22.01 08:42
  • 32
Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности
  • 22.01 08:38
  • 102
С опозданием на 10 лет
  • 22.01 08:23
  • 1
Отправленные в КНР комплектующие С-400 из-за шторма вернулись в порт
  • 22.01 08:15
  • 4
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 22.01 07:53
  • 2
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 22.01 06:35
  • 6070
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 06:29
  • 1232
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 01:32
  • 2
Алжир считает российские танки лучшими в мире
  • 22.01 01:08
  • 1
В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
  • 21.01 20:52
  • 9
Институты приземления
  • 21.01 20:19
  • 17
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 21.01 19:22
  • 19
Начата постройка еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В
другие обсуждаемые темы