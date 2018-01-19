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В бригадах и полках российских инженерных войск появятся "ударные" подразделения

22.01.2018 ТАСС 234 0
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Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий
Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Начальник инженерных войск генерал-лейтенант Ставицкий отметил, что изменится качество инженерного обеспечения и возрастет скорость выполнения задач

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Ударные" подразделения саперов появятся к концу года во всех бригадах и полках инженерных войск Вооруженных сил России, сообщил в опубликованном 19 января интервью газете "Известия" начальник инженерных войск генерал-лейтенант Ставицкий.

"Сейчас инженерно-штурмовые, инженерно-разведывательные подразделения и подразделения специального минирования готовятся к применению. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года в бригадах и полках будет по одному "ударному" подразделению", - сказал Ставицкий изданию.

По его словам, с появлением таких подразделений "кардинального пересмотра тактики применения войск не произойдет, зато изменится качество инженерного обеспечения, и возрастет скорость выполнения таких задач, что важно в современной войне". "Так, например, одним из наиболее важных качеств инженерно-штурмовых подразделений является их универсальность - от специфических инженерных задач, разминирования местности и объектов до непосредственного подавления сопротивления противника в любом укрепленном огневом сооружении", - пояснил генерал.

Он напомнил, что с 2013 года идет формирование армейских инженерно-саперных полков. Закончить его предполагается к 2021 году, уточнил Ставицкий.

Говоря о новом оснащении инженерных войск, генерал отметил, что в прошлом году на вооружение и снабжение было принято 18 современных средств. В 2018 году, по его словам, предполагается принять на снабжение робота-сапера "Уран-6" и управляемые комплексы "Скарабей" и "Сфера", которые прошли апробацию в ходе операции в Сирии. Сирийский опыт учтен и при подготовке офицеров, добавил Ставицкий.

"За последние годы созданы новые образцы инженерных боеприпасов. Разработаны противовертолетная и взрыво-зажигательная кумулятивная противотанковая мина, а также специальный взрыватель для всех противопехотных мин", - рассказал он изданию. Кроме того, по его словам, российскими оружейниками был создан боеприпас, способный поражать бронированные объекты противника с верхней полусферы, а также разрабатывается система дистанционного минирования.
19.01.2018
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принадлежат ТАСС
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