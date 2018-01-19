Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Сербии отметили важность создания центра по ремонту российских вертолетов

22.01.2018 РИА Новости 100 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5, построенный на АО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ) для ВВС и ПВО Сербии по контракту 2015 года. Опознавательные знаки пока не нанесены. Казань.
Источник: МО Сербии

БЕЛГРАД, 19 янв - РИА Новости. Планируемый центр по ремонту вертолетов советского и российского производства в Сербии имеет особое значение для республики, заявил РИА Новости министр обороны страны Александр Вулин.

Помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович сообщил в июне прошедшего года РИА Новости, что Москва и Белград готовятся к подписанию договора о ремонте в Сербии вертолетов из третьих стран. Создание этого центра обсуждалось 28 марта в Москве в ходе переговоров тогдашнего премьера и нынешнего президента Сербии Александра Вучича и руководства России.

"Он (центр по ремонту вертолетов - ред.) имеет для нас особое значение. Если сделаем такой центр, есть много Ми-8 и Ми-17, которые могли бы ремонтироваться у нас. Все армии в регионе когда-то формировались по образу советской армии, и данная техника присутствует во всех вооруженных силах", - отметил министр Вулин.

"Мы также научились бы кое-чему. Когда у вас есть квалифицированные инженеры и специалисты, тогда можете развиваться. К тому же, мы бы зарабатывали значительные финансовые средства", - добавил глава минобороны.

Вулин напомнил, что Белград и Москва ведут переговоры о поставке в Сербию шести многоцелевых вертолетов Ми-17 в дополнение к двум приобретенным в 2016 году.
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
Ми-17
Ми-8

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 09:14
  • 14
Создатель "Протонов" признал катастрофическое положение
  • 22.01 09:02
  • 10
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 22.01 08:59
  • 215
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 22.01 08:52
  • 2
Военный искусственный интеллект: две книги
  • 22.01 08:42
  • 32
Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности
  • 22.01 08:38
  • 102
С опозданием на 10 лет
  • 22.01 08:23
  • 1
Отправленные в КНР комплектующие С-400 из-за шторма вернулись в порт
  • 22.01 08:15
  • 4
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 22.01 07:53
  • 2
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 22.01 06:35
  • 6070
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 06:29
  • 1232
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 01:32
  • 2
Алжир считает российские танки лучшими в мире
  • 22.01 01:08
  • 1
В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
  • 21.01 20:52
  • 9
Институты приземления
  • 21.01 20:19
  • 17
В США предрекли крах "Роскосмоса"
другие обсуждаемые темы