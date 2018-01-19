Россия отказалась присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия
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Тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами России. 27 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия не станет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте МИД.
ДЗЯО подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран, причем Гайана, Таиланд и Ватикан уже ратифицировали его. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать этот договор.
"Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. - Прим. ред.)", - заявил Лавров.
Ранее о возможных негативных последствиях Договора о запрете ядерного оружия говорил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, указывая на то, что он не сможет способствовать продвижению ядерного разоружения, поскольку не учитывает законные интересы безопасности ядерных государств.
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19.01.2018
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