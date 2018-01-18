Вблизи белорусских границ может быть сосредоточена артиллерия ВС Польши



Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише.

Источник: © РИА Новости, Стрингер Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише.Источник: © РИА Новости, Стрингер

Польша рассматривает ракетные войска и артиллерию в качестве главной ударной составляющей сухопутных войск. Проводя амбициозную программу по перевооружению и модернизации данного рода войск Варшава вполне обоснованно рассчитывает стать обладателем соответствующего мощнейшего боевого потенциала, который будет сравним или даже превзойдет возможности ракетных войск и артиллерии крупнейших западных армий и даже сухопутных войск США в Европе.

После распада Организации Варшавского договора Польша унаследовала достаточно оснащенные ракетные войска и артиллерию. На сегодняшний день национальные вооруженные силы располагают арсеналом модернизированных самоходных гаубиц «Гвоздика», «Дана» и реактивных систем залпового огня «Лангуста». К тому же, в последнее десятилетие реализуется ряд программ, направленных на модернизацию РВ и А, при этом более старые образцы вооружения планомерно заменяются новыми. В частности, поляки уже перевооружили один дивизион 11 артиллерийского полка на самоходные гаубицы собственной разработки «Краб», ожидается решение по программам закупки РСЗО «Хомар», а позже и колесных гаубиц «Крыль».

Ранее «Военно-политическое обозрение» акцентировало внимание о перемещении с запада страны в 1-ю танковую бригаду, дислоцированную в Весола (вблизи Варшавы), батальона танков «Леопард». Нелишне будет напомнить, что после полного укомплектования данного соединения в двухстах километрах от белорусской границы будет сосредоточено 116 таких боевых машин. Примечательно, что еще недавно возглавлявший оборонное ведомство Антони Мацеревич не скрывал, что перечисленные мероприятия – это только часть плана, который должен обеспечить сосредоточение ударного боевого потенциала Войска Польского на восточном направлении.

Если сегодня посмотреть на карту дислокации польских артиллерийских подразделений – Болеславец, Сулехув, Венгожево, то очевидно, что основные силы размещены у северо-западной границы Польши. Таким образом, участок на белорусском направлении остается открытым. Ранее его «прикрывал» дислоцированный в Цехануве 1-й артиллерийский полк из состава 1 механизированной дивизии, расформированной в 2011 году.

При таком подходе, в ближайшее время мы можем стать свидетелями воссоздания 1-го артиллерийского полка. Тем более что польские военные аналитики такой вариант считают наиболее вероятным.

К слову сказать, военные объекты и инфраструктуру в Цехануве планировалось использовать для размещения сил и средств войск НАТО, прибывающих в Польшу для усиления восточного фланга альянса. Казармы, склады и боксы были подготовлены к приему и эксплуатации около 200 единиц техники и по-прежнему остаются в распоряжении министерства национальной обороны Польши. Однако польский Генеральный штаб отказался от подобной идеи, что лишний раз подтверждает твердое намерение военных использовать данную инфраструктуру по прямому назначению, вернув ее артиллерийскому полку.

Николай Астровский