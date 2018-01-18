В 2018 году активность НАТО у границ России и Беларуси возрастет вдвое



Учения НАТО в Литве, 2017 год.

Источник: © AP Photo/Mindaugas Kulbis Учения НАТО в Литве, 2017 год.Источник: © AP Photo/Mindaugas Kulbis

Последние несколько лет Североатлантический альянс продолжает активно осваивать Восточноевропейский регион. Вслед за размещением вооружения и военной техники в Польше и странах Балтии, представители Альянса анонсировали интенсификацию подготовки к «отражению военной агрессии» в 2018 году.

Под этим лозунгом в текущем году военно-политическое руководство НАТО запланировало провести вдвое больше военных учений по сравнению с 2017 годом. В соответствии с официально опубликованным списком военных учений, в первом полугодии 2018 года страны-участницы Альянса проведут более 80 учений, тогда как за весь прошлый год всего было проведено 85.

Учения НАТО. Источник: www.belvpo.com

Что примечательно, 20 (!) из всех заявленных на первое полугодие 2018 года мероприятий боевой и оперативной подготовки войск Альянса пройдут на территории соседних с Беларусью стран: Польши, Литвы и Латвии, еще шесть учений – в Украине.

Среди всего перечня военных маневров особое внимание своим масштабом и близостью проведения к границам Беларуси привлекают следующие мероприятия:

в Литве с 9 по 21 апреля – международные противотанковые учения «Hunter-2018»;

в Польше, Литве и Латвии с 22 марта по 22 апреля – американские многонациональные военные учения «Saber Junction 18»;

в Латвии с 15 по 29 апреля – другие международные учения «Summer Shield 18», в которых будут задействованы подразделения боевой поддержки сухопутных войск и пехотные батальоны, а также примут участие разведывательные, инженерные и противотанковые подразделения, отряды защиты от оружия массового поражения.

Самыми «горячими» месяцами в графике по подготовке к «отражению российской агрессии» обещают стать май и июнь. В этот период состоятся учения «Flaming Thunder 18» (в Литве), где будут отрабатываться вопросы совместной огневой поддержки артиллерии и армейской авиации, а также международные маневры по противовоздушной обороне «Baltic Zenith 18». Кроме того, в этом же промежутке времени на территории Литвы и Латвии запланировано проведение многонациональных учений подразделений ССО НАТО и стран-партнеров «Flaming Sword-18». Апогеем станут крупномасштабные международные учения с участием военнослужащих из стран НАТО «Saber Strike 18», которые пройдут с4 по 22 июня в прибалтийском регионе.

Самые крупные учения первого полугодия 2018 года с участием военнослужащих НАТО пройдут на территории Литвы. Согласно официально опубликованному документу, в мае-июне 2018 года в ВС Литвы запланировано проведение крупномасштабного военного учения «Thunder Storm 2018». Данное мероприятие боевой подготовки будет организовано на всей территории страны при участии всех видов и родов войск. В ходе маневров планируется отработать якобы оборонительные действия согласно Государственному плану обороны Литвы.

Однако самое интересное то, что в данных учениях примут участие около 40 тысяч военнослужащих! Неужели они будут готовиться к отражению нападения 120-200 тыс. группировки войск России и Беларуси?

И это далеко не полный список учений Альянса и его партнеров в Европе. Каждый месяц будут организованы занятия разного масштаба и направленности: от борьбы с кибератаками до утилизации неразорвавшихся боеприпасов. К тому же, интенсивность и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки во втором полугодии 2018 обещают быть не менее напряженными – на август-сентябрь анонсированы крупномасштабные маневры в Польше «Anakonda-2018».

В целом график учений НАТО производит неизгладимое впечатление своей военной активностью – увеличено не только их количество, но и масштаб.

И хотя натовские генералы и заверяют, что главной целью всех действий является «демонстрация приверженности НАТО своей основной цели: защите свободы и безопасности членов Альянса и партнеров», факты говорят совсем о других намерениях.

В прошлом году в ходе учений НАТО вблизи западных границ Беларуси и России страны-участницы Альянса отрабатывали вопросы, имеющие ярко выраженный наступательный характер.

При этом военно-политическое руководство Беларуси весьма сдержанно относится к учениям западных партнеров у границ государства, чего нельзя сказать о реакции наших соседей на совместное учение России и Беларуси «Запад-2017», когда была развернута целая информационная кампания по дискредитации как маневров, так и официального Минска. Более того, под шумок в Польше и странах Балтии разместились четыре многонациональные боевые тактические группы объединенных вооруженных сил Альянса, осуществлена ротация (без убытия техники в ППД) 2-й и 3-й бронетанковых бригад США в Польше, был принят военный «шенген», а также осуществлены другие мероприятия по усилению группировки НАТО (США) в Восточной Европе.

Бесспорно, масштаб милитаризации Прибалтики и Польши, активная подготовка ВС и увеличение бюджетов оборонных ведомств этих государств заставляют задуматься – для чего и против кого все это направлено?

Не хотят об этом задумываться или целенаправленно замалчивают очевидные факты только белорусские «независимые» аналитики и эксперты, ранее проявившие активность в западной информационной кампании против учения «Запад-2017».

Сергей Острына