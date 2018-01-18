White paper Минобороны Литвы



Даля Грибаускайте.

Источник: Obzor.lt Даля Грибаускайте.Источник: Obzor.lt

Часть 1

Осенью литовское Министерство обороны опубликовало программный документ, посвящённый приоритетам развития системы обороны государства на ближайшее время – White paper. В первую очередь данный материал интересен тем, что он позволяет оценить, на что в общих чертах будет делать ставку Литва в плане своего военного развития. Это позволяет лучше понимать мотивы литовских элит, а также прогнозировать их поведение в тех или иных ситуациях, каким образом наши соседи будут строить отношения с Беларусью и чего можно ожидать в ближайшее время в двусторонней коммуникации. Да и многие вещи, описанные в документе, являются довольно хорошим примером для наших военных.

«Военная интеграция Беларуси и России практически завершена»

Начинается документ с предисловия, автором которого выступил Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. В котором описывается, в какой ситуации находится Литва на данный момент, и какова общая характеристика архитектуры безопасности в регионе.

«В течение последних десяти лет конъюнктура безопасности в Литве изменилась до неузнаваемости. За это время мы столкнулись с использованием военной силы против Грузии и Украины. Более того, масштабы российской военной деятельности значительно выросли и подобрались вплотную к нашим границам. Россия демонстрирует свою способность одновременно использовать военные и невоенные средства, в нашем информационном пространстве наблюдаются постоянные информационные атаки и угроза кибератак остра как никогда. Кроме того, такие проблемы безопасности в южном районе Европы как терроризм, потоки нелегальной миграции и гуманитарные кризисы, оказывают прямое и косвенное негативное влияние на безопасность Литвы. Эти проблемы безопасности привели к пересмотру направлений и приоритетов политики обороны Литвы».

Интересно, что во всём документе Беларусь упоминается один единственный раз, и то в контексте агрессивной политики РФ. Утверждается, что беларуская армия является чуть ли не частью российской, а взаимопонимание достигнуто в высшей ступени. В принципе, другой характеристики трудно ожидать с учётом текущей риторики руководства Литвы.

«Близкое военное сотрудничество России с Беларусью также усиливает российское влияние в регионе. Политика обороны и безопасности Беларуси тесно координируется с Россией, и военная интеграция обоих государств практически завершена — их вооруженные силы полностью совместимы, синхронизированы командование и контроль над региональной группировкой войск России и Беларуси, совместная система противовоздушной обороны продолжает развиваться, а также часто проводятся совместные военные учения».

Мы не будем обращать пристальное внимание на описание литовскими военными экспертами обстановки в сфере безопасности в стране и регионе, поскольку данные темы были подробно описаны в разборе Оценки угроз национальной безопасности Литвы, который мы публиковали ранее. Более детально попробуем остановиться на конкретной политике, которую собирается проводить Литва в военной сфере.

В материале выделяются три основных вызова безопасности, с которыми приходится сталкиваться как Литве, так и всему региону Восточной Европы в общем: «Первым и главным вызовом является неудовлетворенность России международным порядком, установленным после «холодной войны», и её стремление вернуть себе статус сверхдержавы, нарушая международные нормы и попирая основанную на правилах систему европейской безопасности. Второй долговременный вызов безопасности Литвы — это информация и кибератаки. Третий — религиозный экстремизм и затяжные конфликты в регионах к югу от Европы».

В начале документа приводится основной принцип обороны страны, а также декларируется намерение решительно защищать её независимость и территориальную целостность.

«Полная и безусловная оборона является основным принципом обороноспособности Литвы, что означает, что все национальные ресурсы будут использованы для защиты государства и что каждый гражданин и вся нация будут сопротивляться всеми способами, которые будут определены как законные по международному праву. Оборона Литвы не подлежит никаким условиям, и никто не может препятствовать праву нации и каждого гражданина на сопротивление агрессору. Литва будет защищать свой суверенитет и противостоять любой агрессии независимо от союзников и не дожидаясь их поддержки».

Важно отметить, что в обновлённой White Paper большое внимание уделяется агрессивным действиям РФ, их оценке и прогнозированию дальнейшего развития ситуации. Литовские военные осознают всю сложность ситуации, а также учитывают опыт предыдущих военных конфликтов, которые вела Россия.

«Анализ конфликтов в Грузии и Украине свидетельствует о передовом развитии средств A2/AD (ограничения и воспрещения доступа и манёвра) в России и её способности использовать гибридную военную тактику. Постоянное присутствие военных сил высокой готовности близко к границам Литвы позволяет сделать вывод, что военный конфликт будет внезапным, с очень коротким периодом раннего предупреждения. В силу этих причин время реагирования является самым важным фактором в случае регионального военного конфликта. Литва должна развивать национальные оборонительные возможности, достаточные для национальной обороны, с объективной способностью сражаться до тех пор, пока не прибудет подкрепление союзников. В современных конфликтах способность реагировать должна оцениваться в часах и днях, а неделях или месяцах, поэтому некоторые подразделения ВС Литвы должны быть на высоком уровне готовности. Они должны уметь реагировать как на обычные военные угрозы, так и на скрытые действия военного типа, такие как нерегулярные вооруженные группы. Соответственно, структура ВС Литвы в мирное время должна соответствовать структуре военного времени, чтобы обеспечить наиболее эффективную подготовку и максимально оперативный ответ на агрессию.

С учётом очень короткого времени предупреждения возможного конфликта, присутствие НАТО в регионе является основополагающим для надежного сдерживания. Кроме того, быстрое реагирование НАТО, а также переброска подкрепления должны будут следовать в случае конфликта. Литва, как член Альянса, также должна быть готова внести свой вклад в безопасность и защиту других союзников. Важным этапом политики обороны Литвы является укрепление гражданской и государственной готовности к военным и невоенным угрозам. Гражданское и патриотическое общество, решившее защищать свою страну и обладающее необходимыми навыками и знаниями о том, как это сделать, является одной из самых сильных гарантий независимости любой нации. Чтобы углубить участие общества в защите страны, необходимо укрепить Союз литовских стрелков (LRU), добровольную организацию гражданской обороны. В ответ на невоенные угрозы необходимо, благодаря совместным усилиям общества и государственных учреждений, повысить устойчивость страны к кибер- и информационным угрозам. По этой причине Литва должна и дальше совершенствовать свою национальную систему кибербезопасности, а также продолжать широкомасштабную общественную просветительную кампанию по признанию и деконструкции пропаганды, дезинформации и других информационных атак».

Часть 2

«Осуществляется масштабная модернизация ВС Литвы»

Важной частью стратегии Литвы в области безопасности является увеличение оборонного бюджета. Отмечается, что будут увеличены расходы на закупки различного вооружения, улучшение инфраструктуры и другие аспекты модернизации армии. Однако нет ни слова про инвестиции в разработку и научные исследования в военной сфере. Также ведётся речь о модернизации ВС Литвы и улучшении инфраструктуры, связанной с исполнением функций принимающего государства НАТО (размещение на своей территории войск других стран-членов Альянса).

«В 2014 году, отреагировав на агрессию России в Украине, Литва немедленно начала увеличивать свой оборонный бюджет. В целом, в период с 2014-2017 гг. траты на оборону увеличились более чем в два раза, что позволило Литве попасть в топ-10 стран-членов НАТО по расходам на оборону. Кроме того, к 2018 году планируется достичь уровня оборонного бюджета в 2,06% от ВВП.

Распределение расходов на оборону запланировано в соответствии со стандартами НАТО: не менее 20% выделяется на закупку вооружения и военной техники и не более 50% на персонал. В 2016 году литовские инвестиции в модернизацию были самыми крупными в рамках Альянса. С начала 2018 года закупки Национальной системы обороны будут централизованы в новое агентство оборонных ресурсов, которое будет отвечать за управление закупкой вооружений и другими проектами, с целью сделать расходы на оборону максимально прозрачными и эффективными.

В результате увеличения расходов на оборону осуществляется масштабная модернизация ВС Литвы. В среднесрочной перспективе Литва выделит не менее 25% общего бюджета обороны на модернизацию своих вооружённых сил. В общей сложности на приобретение вооружения, военной техники и накопления запасов боеприпасов в 2017-2022 годах будет потрачено более 2,5 млрд. евро. Самый большой сегмент в планах модернизации выделен Сухопутным войскам с приоритетом бригаде «Железный волк». Возможности ВВС, ВМФ, Сил специальных операция и логистики будут поддерживаться и развиваться в соответствии с оперативными потребностями ВС Литвы».

Также в материале очерчены ожидания Литвы от сотрудничества с НАТО как в глобальной, так и ближайшей перспективе: «Долгосрочная цель Литвы заключается в том, чтобы договориться об укреплении позиции НАТО в области противовоздушной обороны в регионе, в том числе о возможной трансформации Миссии НАТО по воздушному патрулированию в силы ПВО НАТО в случае кризиса. Военные суда союзников регулярно выполняют различные задачи в Балтийском море, посещают гавани стран Балтии и участвуют в учениях. Цель Литвы – постоянное проведение совместных боевых учений с союзниками для подготовки к коллективной обороне и другим задачам».

«Планируется набирать около 4000 призывников в год в 2018-2019 гг.»

Отдельно необходимо остановиться на подходе литовцев к формированию вооружённых сил в связи с последними изменениями обстановки в регионе. В 2015 году в Литве возобновили воинский призыв, поэтому сейчас вооружённые силы комплектуются по смешанному принципу – из призывников (9 месяцев службы), профессионалов и членов добровольных военизированных организаций.

«Обязательная военная служба позволяет большей части населения исполнять свой воинский долг и приобретать начальную военную подготовку. В настоящее время молодые мужчины и женщины могут выполнять свою Обязательную военную службу двумя способами: в качестве призывника в течение 9 месяцев или путем участия в курсах подготовки младших офицеров. В настоящее время планируется рекрутировать около 4000 призывников в год в течение 2018-2019 годов. Будущее число призывников будет зависеть от того, какая модель призыва на военную службу будет выбрана, а также от возможностей ВС Литвы в плане материально-технического обеспечения, инфраструктуры и подготовки персонала. В настоящее время призывники отбираются в соответствии со списком, генерируемым случайным образом компьютером, составленным ежегодно и состоящим из 19-26-летних мужчин. Тем не менее, как мужчинам, так и женщинам предлагается зарегистрироваться добровольно. Все призывники получают ежемесячное пособие в размере 140 евро на личные расходы. Кроме того, после завершения службы каждый призывник получает накопительный платёж, размер которого зависит от оценки его времени на службе, а также от того, зарегистрирован ли призывник добровольно.

Призывники не только значительно увеличивают структуру ВС Литвы (20% от всего личного состава), но и составляют источник комплектования для профессиональной военной службы, поскольку планируется, что около 15-20% всех призывников останутся в армии в качестве профессионалов. Обязательная воинская служба также может быть выполнена путем поступления на курс подготовки младших офицеров. Это возможность для студентов и выпускников высших учебных заведений получить звание младшего лейтенанта в течение трёх лет. Студенты изучают военную теорию в выходные дни и применяют её на практике во время полевых учений, которые организуются во время летних каникул и длятся около двух недель».

Военные резервисты также рассматриваются в качестве важного элемента системы национальной обороны Литвы. Интересным, однако, является тот факт, что в качестве резервистов рассматривают только тех, кто закончил военную службу не более пяти лет назад. То есть фактически отсутствует обязательная система поддержания боеготовности резерва.

«В состав резерва входят бывшие профессиональные военнослужащие, волонтеры и призывники. В краткосрочной перспективе основным источником формирования резерва будет поток призывников, которые закончили 9-месячную обязательную службу и решили не становиться профессиональными военнослужащими. Ядро резервов состоит из военнослужащих, которые закончили службу или военное обучение в течение последних 5 лет, то есть тех, кто сохраняет навыки, приобретенные на службе, и может пополнить военные подразделения в случае кризиса без необходимости расширенной переподготовки».

После начала войны в Украине количество волонтёров увеличилось на 40%

В то же время огромное значение придаётся волонтёрским военизированным организациям, которые стремительно набирают популярность среди литовцев. Они рассматриваются как неотъемлемая часть ВС Литвы и реальная возможность для всех граждан участвовать в обеспечении национальной безопасности страны. В первую очередь отмечается важная роль Добровольных воск национальной обороны, которые составляют чуть ли не треть от всей численности литовской армии.

«Волонтёры, служащие в Добровольных войсках национальной обороны (ДВНО), являются важной частью ВС Литвы и составляют около 25-30% всего личного состава. Волонтёры участвуют в международных операциях, оказывают помощь гражданским учреждениям во время стихийных бедствий и катастроф, а в случае угрозы Литве готовы выполнять задачи территориальной обороны и поддерживать союзнические силы. Служба в ДВНО не является постоянной, но максимально строится вокруг гражданских обязанностей или учёбы волонтёров. Это гибкий способ участия граждан Литвы в национальной обороне.

Рост расходов на оборону позволяет военным планировать увеличение личного состава армии и обслуживающего персонала; тем не менее, демографические тенденции могут потребовать пересмотра планов комплектования армии в будущем. В этом свете на 2017-2020 годы запланировано увеличение заработной платы на 30% для профессиональных военнослужащих. Кроме того, должны быть реализованы меры нефинансовой мотивации, такие как инвестирование в социальное обеспечение военных. Кроме того, срок профессиональной военной службы продлевается с целью повышения привлекательности службы и обеспечения возможности ВС Литвы сохранять высокий уровень компетенции кадров».

Ещё одной волонтёрской военизированной организацией является Союз литовских стрелков, который тесно связан с ДВНО. Отмечается большой рост популярности организации в последнее время, а также озвучиваются планы по её более глубокой интеграции с непосредственно ВС Литвы.

«Союз литовских стрелков (СЛС) является добровольной ассоциацией гражданской обороны, поддерживаемой государством, которая играет важную роль в гражданской готовности к национальной обороне. В контексте продолжающегося конфликта в Украине СЛС показал себя как всё более влиятельная организация: количество стрелков увеличилось почти на 40%, что свидетельствует о желании граждан из всех слоёв общества содействовать национальной обороне в свете возникающих проблем в области безопасности, с которыми сталкивается нация.

Система национальной обороны стремится глубже интегрировать СЛС в национальную оборону, чтобы в полной мере использовать имеющиеся возможности этой организации. В случае агрессии, СЛС, состоящий из граждан, обладающих широким спектром опыта и навыков, будет центром гражданской обороны, стараясь вовлечь и организовать другие ассоциации, а также местные общины в движения ненасильственного гражданского сопротивления. Кроме того, СЛС играет важную роль в подготовке своих членов к вооружённому сопротивлению. В мирное время боевые подразделения СЛС, состоящие из стрелков с базовой военной подготовкой, связаны с ДВНО и другими военными подразделениями ВС Литвы с целью обеспечения наиболее эффективной боевой подготовки и успешного взаимодействия. Другие стрелки с военной подготовкой смогут присоединиться к партизанскому движению на оккупированных территориях. Кроме того, стрелки также обучаются оказывать поддержку Вооружённым силам в решении других задач в области обороны, таких как защита критической инфраструктуры, материально-техническое обеспечение, сбор и распространение информации. Стрелки используют инфраструктуру ВС Литвы, а также обучаются военными инструкторами и принимают участие в учениях. Гражданское и патриотическое воспитание молодых стрелков (11-18 лет) — ещё одна важная активность СЛС. В дополнение к различным гражданским инициативам молодые стрелки получают некоторые базовые теоретические и практические знания о национальной обороне, что также обеспечивает потенциальный источник молодых людей, которые захотят выбрать военную карьеру».

Продолжение следует