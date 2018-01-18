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Китай показал учения стаи беспилотников

19.01.2018 Российская газета 172 0
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Китайские БЛА
Китайские БЛА.
Источник: rg.ru

Инженеры Национального оборонного научно-технологического института в Китае провели успешное тестирование стаи малых беспилотников. Видео с испытаний опубликовал телеканал Hunan.

Аппараты продемонстрировали быстрый взлет с бетонной полосы с уходом в сторону, объединение в воздушную группировку, перемещение в заданный район и выполнение различных задач: разведка, патрулирование местности в различных режимах и другие виды деятельности.

Летом 2017 года государственная компания China Electronics Technology Group показала возможности управления роем сверхлегких беспилотников, запускаемых с катапульты. Над миниатюрными БЛА, способными объединяться в рои для совместного выполнения задач, работают и в США - там эта программа получила имя Gremlins. В России испытывают перспективную систему радиоэлектронной борьбы "Шиповник-АЭРО", способную перехватывать управление над стаями летающих роботов либо выводить их из строя.
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
БПЛА
Военные учения
Робот

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