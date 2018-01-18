Китай показал учения стаи беспилотников



Китайские БЛА.

Источник: rg.ru Китайские БЛА.Источник: rg.ru

Инженеры Национального оборонного научно-технологического института в Китае провели успешное тестирование стаи малых беспилотников. Видео с испытаний опубликовал телеканал Hunan.

Аппараты продемонстрировали быстрый взлет с бетонной полосы с уходом в сторону, объединение в воздушную группировку, перемещение в заданный район и выполнение различных задач: разведка, патрулирование местности в различных режимах и другие виды деятельности.

Летом 2017 года государственная компания China Electronics Technology Group показала возможности управления роем сверхлегких беспилотников, запускаемых с катапульты. Над миниатюрными БЛА, способными объединяться в рои для совместного выполнения задач, работают и в США - там эта программа получила имя Gremlins. В России испытывают перспективную систему радиоэлектронной борьбы "Шиповник-АЭРО", способную перехватывать управление над стаями летающих роботов либо выводить их из строя.