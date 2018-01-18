Китай показал учения стаи беспилотников
|
|
Китайские БЛА.
Источник: rg.ru
Инженеры Национального оборонного научно-технологического института в Китае провели успешное тестирование стаи малых беспилотников. Видео с испытаний опубликовал телеканал Hunan.
Аппараты продемонстрировали быстрый взлет с бетонной полосы с уходом в сторону, объединение в воздушную группировку, перемещение в заданный район и выполнение различных задач: разведка, патрулирование местности в различных режимах и другие виды деятельности.
Летом 2017 года государственная компания China Electronics Technology Group показала возможности управления роем сверхлегких беспилотников, запускаемых с катапульты. Над миниатюрными БЛА, способными объединяться в рои для совместного выполнения задач, работают и в США - там эта программа получила имя Gremlins. В России испытывают перспективную систему радиоэлектронной борьбы "Шиповник-АЭРО", способную перехватывать управление над стаями летающих роботов либо выводить их из строя.
|
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2017 Точная ставка
25.12.2017 В современной войне воюют технологии
13.12.2017 Звезды российского "Арбалета"
01.12.2017 Гонка вооружений в области искусственного интеллекта: США рискуют проиграть Китаю и России
14.11.2017 Игорь Кирилов: "Войска постоянной готовности"
24.10.2017 Новая Великая китайская стена
20.10.2017 Глобальный передел: для чего Китай строит мощнейшую армию в мире
05.10.2017 Военные новости: военный интернет вещей